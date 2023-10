Coup d'envoi à Rabat de la 2ème étape du 12ème Concours international de saut d'obstacles "Morocco Royal Tour"

14/10/2023

Le coup d’envoi de la deuxième étape de la 12e édition du Concours international de saut d’obstacles "Morocco Royal Tour", organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, a été donné, jeudi au Royal complexe des sports équestres et Tbourida Dar Essalam à Rabat.



Cette édition, organisée du 12 au 15 octobre par le "Morocco Royal Tour" de saut d’obstacles sous l’égide de la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE), connaît la participation des meilleurs cavaliers représentant les clubs nationaux affiliés à la FRMSE, aux côtés d’éminents cavaliers étrangers, dont des médaillés olympiques et des champions aux niveaux mondial et continental.



Le programme de cet événement, qui comprend 14 prix, dont huit 4*, sera marqué par l’organisation de la Coupe des nations de saut d’obstacles, dimanche prochain, avec la participation de huit pays, à savoir la Belgique, la France, l’Irlande, l’Italie, l’Espagne, la Suisse, l’Ukraine et le Maroc.



Parmi les autres moments forts de cette étape, se trouve le Prix Feue SAR la princesse Lalla Amina, deuxième étape du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI, prévue vendredi, qui connaitra la participation de 400 chevaux et 140 cavaliers de 17 pays.



Le Maroc sera représenté aux épreuves 4* par Abdelkebir Ouaddar, détenteur du Grand Prix 5* à Paris en 2016 et du Grand Prix de Tétouan et El Jadida, et El Ghali Boukaa sacré l’année passée à Rabat.

Le Royaume sera également fortement représenté dans les épreuves 1* par 66 cavaliers marocains.



L’étape de Rabat du "Morocco Royal Tour" est la deuxième après celle de Tétouan (5-8 octobre). La troisième étape est prévue du 19 au 22 octobre à El Jadida.