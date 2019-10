Coup d'envoi à Rabat de la 2ème étape de la 10ème édition du Morocco Royal Tour de saut d'obstacles

12/10/2019

Le coup d'envoi de la deuxième étape de la 10e édition du circuit international Morocco Royal Tour (MRT) de saut d’obstacles, organisée durant trois jours au Complexe Royal des sports équestres et Tbourida de Dar Es-Salam, a été donné, jeudi à Rabat.

Placé sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI, ce concours de saut d'obstacles initié par la Fédération Royale marocaine des sports équestres, de la Garde Royale et l'Association du Salon du cheval d'El Jadida, connaît la participation de grands champions, médaillés aux Jeux olympiques, aux Jeux équestres mondiaux et dans leurs championnats continentaux.

Le concours, qui comprend 14 épreuves parmi lesquelles quatre Grands Prix CSI4* qualificatifs pour la Coupe du monde, accueillera dimanche, pour la cinquième année consécutive, la Coupe des nations avec la participation de plusieurs cavaliers représentant 14 pays notamment le Maroc, la Belgique, l'Italie, l'Arabie Saoudite, la France, et la Grande-Bretagne.

Le Maroc sera représenté par 13 cavaliers de cette discipline (4 étoiles), dont Abdelkebir Ouaddar, seul cavalier marocain à avoir remporté un Grand Prix 5*, de même que le jeune Samy Colman, qui a fait retentir l'hymne marocain au très prestigieux CSIO5* de La Baule en 2017.

Cette étape verra également la participation d'Ali Al Ahrach, Leina Benkhraba, Abdeslam Bennani Smires, Col. Zacaria Boubouh, Ghali Boukaa, Majid Djaidi, Amine Sajid, Hicham Radi, Idriss Taoui et Zakaria Boughinioun, qui ont brillé lors des compétitions CSIO4*.

Le Royaume sera également dignement représenté en CSI1* qui réunira plus de 30 cavaliers.

L'étape de Rabat est la deuxième après celle de Tétouan tenue du 3 au 6 octobre à la carrière "La Hipica" de Tétouan.