Coup d'envoi à Rabat de la 28ème édition du Salon international de l'édition et du livre

05/06/2023

Le coup d'envoi de la 28ème édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL-2023) a été donné, jeudi à Rabat, par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, en présence d'une pléiade d'éminentes personnalités du monde politique, diplomatique et culturel.



Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette édition, qui se poursuivra jusqu'au 11 juin, connaît la participation de plus de 700 exposants, dont 287 exposants directs et 450 exposants indirects, représentant 51 pays, avec le Québec comme invité spécial.



Dans une déclaration à la presse, M. Bensaid a souligné que ce Salon du livre représente pour l'ensemble des citoyens un rendez-vous incontournable célébrant les écrivains, les livres et la littérature.



Cet événement international connaît à chaque édition un engouement de la part des visiteurs et des participants, a-t-il relevé, notant que "les chiffres que nous enregistrons chaque année démontrent qu'il y a une soif de lecture, de culture et de livres, qui nous pousse à améliorer annuellement notre programmation culturelle".



De son côté, la directrice générale de l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) au Québec, Karine Vachon, s'est félicitée du choix de Québec en tant qu'invité spécial du cette nouvelle édition du SIEL, notant que "cette manifestation culturelle représente une occasion inouïe de créer des liens et des ponts entre le public et les professionnels du Maroc et du Québec".



"On espère être présents aux prochaines éditions de ce Salon afin de pouvoir poursuivre cette réflexion autour des relations entre le Québec et le Maroc mais également pour mettre en avant la diversité de la culture québécoise à l’international", a-t-elle dit.



Organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication en partenariat avec la Wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra et le Conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra, cette édition est marquée par la participation de 661 écrivains, intellectuels et poètes marocains et étrangers, qui illumineront avec leurs contributions intellectuelles le ciel de ce Salon international de renom.



Le choix du Québec comme invité spécial offre, par ailleurs, une excellente occasion de célébrer le 60ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et le Canada, qui connaissent une dynamique remarquable à tous les niveaux. Il s’agit également pour les visiteurs du Salon de plonger dans l’univers culturel propre au Québec et de découvrir ses créateurs et ses écrivains.



D'autre part, la littérature africaine, qui a été l'invitée d’honneur de l'édition SIEL 2022 dans le cadre de la célébration de "Rabat, capitale africaine de la culture", sera encore présente en force lors de cette 28ème édition du Salon, notamment avec la présence de l’écrivain nigérian, Wole Soyinka, premier lauréat africain du prix Nobel (1986).



Au menu de cette édition figurent plusieurs événements culturels, en plus de la mise en place d’un espace spécialement dédié aux enfants, proposant un large éventail d’ateliers et d’activités scientifiques et culturelles destinés à renforcer la relation des enfants avec l'apprentissage et les livres.