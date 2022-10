Coup d'envoi à Oujda du 11ème Festival maghrébin du film

11/10/2022

La 11ème édition du Festival maghrébin du film s'est ouverte, samedi dans la soirée à Oujda, avec sept longs métrages et douze courts métrages qui sont en lice pour la compétition officielle. Lors de la cérémonie d'ouverture qui s'est tenue au Théâtre Mohammed VI, un hommage a été rendu au cinéma sénégalais, invité d'honneur de cette édition, ainsi qu'à des personnalités éminentes et des figures artistiques, comme le réalisateur et acteur marocain Hamid Zoughi et le scénariste et producteur égyptien Medhat El-Adl. Aussi, les organisateurs de ce rendez-vous initié par l'Association Ciné-Maghreb sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI, ont mis sous les feux de la rampe des cinéastes et artistes marocains et étrangers qui forment les membres du jury des deux compétitions. Ainsi, le jury de la compétition longs métrages, qui est présidé par le cinéaste burkinabé Ardiouma Soma, est constitué de la réalisatrice marocaine Fatima Boubekdi, de la réalisatrice tunisienne Fatima Cherif, du réalisateur algérien Bachir Derrais, au côté du professeur universitaire mauritanien et ancien directeur du Festival international de Nouakchott, Ahmed Mouloud Al-Hilal. Le critique de cinéma tunisien, Kamal Ben Ounas préside, quant à lui, le jury des courts métrages où il est accompagné de la comédienne sénégalaise Seyni Diop "Zeyna" et de la comédienne marocaine Salwa Zarhane. Intervenant à cette occasion, le directeur du festival, Khalid Sli a souligné que cet événement culturel, qui se tient dans cette ville millénaire avec son histoire séculaire et portail du Maroc vers la modernité, revient après deux éditions virtuelles réussies pour accueillir son public et invités du Maghreb et d'ailleurs. Le festival, qui entame sa deuxième décennie, entend redynamiser la scène artistique maghrébine et renforcer les liens entre les peuples et les cultures, à même de poursuivre le militantisme culturelle et esthétique afin de démocratiser l'accès au cinéma et l'art en général, a-t-il fait savoir, notant que c'est une occasion d'œuvrer de concert pour le développement et la célébration de l'industrie cinématographique, et rendre hommage à ses protagonistes au Maroc et à travers le monde. Dans une déclaration à la chaîne d'information (M24) de la MAP, le directeur régional de la Culture de l’Oriental, Mountassir Loukili, a indiqué que ce festival vise à mettre en lumière la culture cinématographique et les différentes expériences maghrébines en la matière, ainsi que l'ouverture sur l'environnement national et international. Il s'agit aussi, selon ce responsable, de donner un nouveau souffle dans le cadre d'une vision qui vise à consolider cette culture cinématographique et produire plus de films, ainsi qu'à encourager et promouvoir la créativité pour que cette ville millénaire puisse s'ériger au rang international et faire face aux défis de la mondialisation. Le programme de cette manifestation, placée sous le signe "L’image et l’imaginaire dans le cinéma" et qui se poursuit jusqu'au 12 octobre courant, comporte des tables rondes, colloques, master classes et workshops, ainsi que la projection d'autres films hors compétition.