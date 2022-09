Coup d’envoi à Marrakech du 6ème meeting international Moulay El Hassan de para-athlétisme

16/09/2022

Le coup d’envoi de la 6è édition du meeting International Moulay El Hassan de paraathlétisme a été donné jeudi au Grand Stade de Marrakech, avec la participation d'environ 400 athlètes représentant 40 pays africains, asiatiques, européens et du continent américain, et l'encadrement de plus de 105 arbitres.



L'ouverture de cette compétition sportive d’envergure internationale a été rehaussée par la présence de la Ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Mme Aouatif Hayar, le wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, M. Karim Kassi-Lahlou, le président de la Fédération Royale Marocaine des Sports pour Personnes en Situation de Handicap (FRMSPH), M. HamidElAouni, du directeur de l’Académie Régionale d’Education et de Formation (AREF) de Marrakech-Safi, M. Ahmed Karimi, des élus locaux, ainsi que d'autres personnalités.



Dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l’information en continu de la MAP, le président de la FRMSPH, Hamid El Aouni, a souligné que cette édition est rehaussée par la participation de 30 champions paralympiques et champions du monde, ce qui dénote de l’importance de cette manifestation sportive dans le calendrier du World Para Athletics.



Les résultats des champions marocains dans ce meeting sont très satisfaisants jusqu’à présent, a-t-il ajouté, relevant l’ambition de l’équipe nationale d’occuper la première position au niveau des médailles lors de cet événement sportif d'envergure internationale.



Placée sousle Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et organisée par la FRMSPH, en partenariat avec le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, la 6è édition du Meeting international Moulay El Hassan de para-athlétisme, figure parmi la série des Grands Prix, sous l’égide de World Para Athletics.