Coup d'envoi à Laâyoune du 45è Championnat d'Afrique des clubs champions de handball

11/10/2024

Le coup d'envoi de la 45ème édition du Championnat d’Afrique des clubs champions de handball (hommes et dames) organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, a été donné, jeudi soir à Laâyoune.



Organisé jusqu'au 19 octobre par la Fédération Royale marocaine de handball (FRMH), sous l’égide de la Confédération africaine de handball (CAHB), ce tournoi continental est marqué par la participation de 27 équipes représentant 11 pays africains.



La cérémonie tenue à cette occasion à la salle omnisports, s'est ouverte au rythme de l'hymne national, en présence de nombreuses personnalités. Par la suite, il a été procédé à la présentation des différentes équipes participantes, outre des shows interprétés par des troupes folkloriques représentant les différentes régions du Royaume ainsi que le continent africain.



A cette occasion, une séquence vidéo a été projetée sur les différentes infrastructures dont regorge la ville de Laâyoune, notamment les espaces sportifs permettant ainsi à la plus grande métropole du Sahara marocain d’abriter des manifestations d’envergure internationale dans les différentes disciplines sportives.



Dans une déclaration à la MAP, le président de la CAHB, Mansourou Aremou, a salué l'accueil chaleureux réservé à toutes les délégations sportives, ainsi que l'implication des différents acteurs pour organiser cet événement inédit à Laâyoune pour la deuxième fois.



M. Aremou a également souligné que toutes les conditions sont favorables pour assurer le succès de cette édition, se félicitant de la qualité des infrastructures sportives dont dispose la ville de Laâyoune.



De son côté, le président de la FRMHB, Hanafi Adli a indiqué que cette compétition connait par la participation des équipes les plus fortes à l'échelle africaine, en présence des chefs et représentants des fédérations respectives.



De même, M. Adli a indiqué que la Confédération africaine de handball a constaté de près les différentes infrastructures sportives disponibles et adaptées pour accueillir de telles compétitions continentales ou internationales.



Dans la catégorie hommes, 16 équipes divisées en quatre groupes, disputent cette compétition, à savoir les clubs marocains Raja Agadir, Mountada Derb Sultan Widad Es-Semara, et les clubs égyptiens Al Ahly et de Zamalek, ainsi que l’Etoile et CFJSO du Congo, Don Bosco de la Côte d’Ivoire et ASFA du Sénégal.



Il s’agit également des clubs béninois FLOWERS CNSS et ADJIDJA HBC et ceux camerounais FAP et Friendship HB, en plus de Mekelle 70 Enderta, Krikos et Mechal Handball Sport Club de l’Ethiopie.



Pour ce qui est du tournoi féminin de cette compétition, il connait la participation de 11 équipes divisées en trois groupes, représentant le club AS Nouasser (Maroc), les clubs Primeiro et Petro (Angola), FAP André Nziko (Cameroun), Abidjan HBC (Côte d’Ivoire), Al Ahly (Egypte), AS Otoho (Congo), FLOWERS CNSS (Bénin) et Peacocks (Nigeria), ainsi que l’Association sportive féminine du Sahel (Tunisie).



A rappeler que la ville de Laâyoune avait abrité en mai 2016, la 32ème édition du Championnat d’Afrique des clubs vainqueurs de coupe de handball (hommes et dames), ainsi que la Super coupe d'Afrique dans cette discipline sportive.

Divers

EN U17

La sélection marocaine (U17) et son homologue saoudienne se sont quittées sur un nul (0-0) en match amical disputé, jeudi au Complexe Mohammed VI de football.

Les deux sélections se retrouveront dans une autre confrontation amicale le 14 octobre. Ces deux matchs s'inscrivent dans le cadre du stage de préparation, qui se poursuit jusqu'au 15 octobre, pour le Championnat d'Afrique du Nord qualificatif à la Coupe d'Afrique.



Coupe d'excellence



Voici les résultats et la suite du programme de la 3è journée de la Coupe d'excellence 2024-2025 (CE), compétition officielle organisée sous l’égide de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) :

OCK-KAC : 1-4

OD-USYM : 2-0

RBM-WAF : 0-0

SM-RAC : 2-1

KACM-JSM : 2-1

JSS-WAC : 1-0

USMO-RCOZ : 0-0

CODM-CAK : 1-0

HUSA-ASFAR : 2-0

MCO-FUS : 0-2

MAS-RSB : 1-3

SCCM-OCS : 0-2

DHJ-CJBG : 0-0

MAT-RCA : 0-1

CAYB-RCAZ : 0-2

IRT-UTS : 0-2



VTT



La Fédération royale marocaine de cyclisme (FRMC) organise, en partenariat avec le Club sportif de Casablanca, le championnat national de vélo tout terrain (VTT), les 12 et 13 octobre à la forêt de Bouskoura à Casablanca.

Le programme du championnat comprend des courses de cross-country et de cross-country olympique, avec la participation de toutes les catégories d'âge, hommes et femmes, y compris les Masters, a indiqué l’instance fédérale dans un communiqué.

La dernière édition du championnat national de VTT, organisée à la commune de Tiout dans la province de Taroudant, les 4 et 5 novembre, en célébration du 45e anniversaire de la Marche Verte, a été marquée par la domination du club Agadir de VTT qui a remporté sept titres.