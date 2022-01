Coup d'envoi à Fès de la Semaine verte nationale 2022

28/01/2022

Le coup d'envoi de la 3ème édition de la Semaine verte nationale 2022, un événement écologique par excellence, a été donné, jeudi au lycée qualifiant Prince Moulay El Hassan à Fès, à l’initiative de l’Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre (AESVT-Maroc) - Fès-Meknès.



Initiée en partenariat avec l’Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de Fès-Meknès, la Direction régionale du Développement durable, et la Direction régionale du Haut-Commissariat des Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification, sous le thème "Plantons notre exogène", cette manifestation tend à renforcer la prise de conscience autour de la protection de l’environnement, la préservation des espaces verts et la plantation des arbres, sources inépuisables d’oxygène.



Au programme de la Semaine verte nationale 2022 figurent des actions de plantation et de reboisement dans divers établissements scolaires de la région Fès-Meknès, des rencontres de sensibilisation à la protection du couvert végétal, ainsi que des rencontres sur les espaces verts et les forêts urbains dans les programmes de développement territorial.