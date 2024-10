Coup d’envoi à Dakhla de la 1ère édition de la compétition nationale et internationale de pêche sportive

20/10/2024

Le coup d'envoi de la 1ère édition de la compétition nationale et internationale de pêche sportive "Surf Casting No Kill", a été donné, samedi à Dakhla.



Organisée par le Conseil provincial du tourisme d’Oued Eddahab, avec le soutien et en partenariat avec l'Office chérifien des phosphates (OCP), cette manifestation sportive qui se poursuit jusqu'au 2 novembre, vise à renforcer l’attractivité culturelle et sportive des provinces du Sud du Royaume et à mettre en avant les potentialités exceptionnelles de la région Dakhla-Oued Eddahab.



Cette compétition se veut une expérience unique aux passionnés de pêche sportive du Maroc et de l'étranger, combinant à la fois l'excellence sportive et le respect de l’environnement, en adoptant la règle de "No kill" signifiant "Pas de mise à mort", une pratique consistant à remettre à l'eau vivant le poisson capturé, à même de contribuer à la préservation de l’écosystème marin de la région.



Dans une déclaration à la MAP, le président du Conseil provincial du tourisme d'Oued Eddahab, Othmane Aâmar, a indiqué que l'organisation de cette compétition vise à mettre en exergue les atouts naturels de la perle du Sud, devenue une destination de choix pour les différentes disciplines des sports nautiques.



M. Aâmar a également émis l'espoir que cette compétition devienne un rendez-vous annuel incontournable pour contribuer davantage au rayonnement touristique de la ville.

Pour sa part, le directeur régional du département de la Jeunesse, Mohamed Kabach, a noté que cette manifestation sportive est marquée par la participation de plus de 23 compétiteurs principalement des jeunes représentant différentes villes marocaines.



Il a aussi noté que cette compétition contribuera au rayonnement touristique, faisant savoir que cette manifestation verra la participation des pêcheurs marocains qualifiés et ceux venus de plusieurs pays.



Cette compétition qui se déroule en deux manches nationales, du 19 au 21 octobre, devait permettre aux meilleurs pêcheurs sportifs marocains de s'affronter dans des conditions de pêche optimales.

Cette étape cruciale devait servir de sélection pour les compétiteurs qui auront l’opportunité de représenter le Maroc lors de la phase internationale.



Outre l’aspect sportif et environnemental, cette compétition mettra également l’accent sur la dimension sociale, à travers l’organisation d’une caravane médicale les 25 et 26 octobre, portant sur des consultations médicales gratuites et de soins spécialisés.



Cet événement sportif bénéficie du soutien des autorités locales, du Conseil régional, de la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) et de la Wilaya de Dakhla-Oued Eddahab, ainsi que du Groupe Barid Al-Maghrib.



Cette manifestation a pour objectif de créer une nouvelle dynamique dans la perle du Sud, connue pour ses atouts et potentialités touristiques lui permettant de s'ériger en une destination sportive privilégiée.