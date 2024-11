Coup d'envoi à Agadir du Festival national du théâtre des jeunes

07/11/2024

Le coup d'envoi du Festival national du théâtre des jeunes a été donné mercredi soir à Agadir, sous le thème "Théâtre des jeunes : un levier pour l'intégration et l'animation socio-culturelle de la jeunesse".



Cette manifestation artistique est un maillon essentiel parmi les festivals nationaux lancés par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication- département de la Jeunesse- au cours de l'année 2024, d'autant plus qu'il se veut un espace qui permet aux jeunes de donner libre cours à leur sens de créativité artistique, tout en favorisant les échanges culturels, selon les organisateurs.



Cet événement qui se poursuivra jusqu’au 10 courant, entend aussi permettre aux jeunes de s'initier à diverses expériences théâtrales, de tisser des liens avec le public et de découvrir les diverses œuvres dramatiques de leurs pairs marocains.



La cérémonie d'ouverture de cette manifestation qui s'est déroulée en présence notamment du wali de la région de Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d'Agadir Ida-Outanane, Said Amzazi, a été marquée par un hommage appuyé rendu à des figures de proue du théâtre marocain dont Mounia Lamkimel, Abdeslam Motahid, Fares Sorour et Omar Sehnoun.



Dans une déclaration à la MAP, la directrice de la Jeunesse au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Kenza Abourmane, a souligné que ce festival national connaît la participation de troupes théâtrales issues des maisons des jeunes et qui ont passé avec succès les éliminatoires provinciales et régionales.



Et d'ajouter que cet évènement contribue à la valorisation du rôle majeur des maisons des jeunes dans la promotion de la pratique théâtrale et le rayonnement des activités socioculturelles initiées par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.



Au menu de ce festival, figurent des spectacles représentant les 12 régions du Royaume et qui reflètent la richesse du patrimoine culturel, artistique et patrimonial national.

Le jury du festival comprend les artistes Wassila Sobhi, Kods Joundoul et Mounia Lamkimel, aux côtés des artistes El Habib Nonou et Hassan Alaoui.



Outre les représentations théâtrales, le programme de cet événement comprend des ateliers de formation dans divers domaines du théâtre et des séminaires intellectuels sur l'importance du théâtre de la jeunesse dans le développement de l'industrie culturelle et l'intégration socio-économique des jeunes.



A noter que ce festival est organisé en partenariat avec la Wilaya de la région de Souss-Massa, le Conseil de la région et la Commune urbaine d'Agadir.

Bouillon de culture

Exposition



La place Ahmed Rachidi plus connue chez les Casablancais sous le nom de "Nevada" accueille depuis mercredi une exposition de photographies retraçant l’histoire de la Glorieuse Marche Verte, sous le thème "Une mémoire tenace".

Organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication jusqu’au 9 novembre à l’occasion de la célébration du 49ème anniversaire de la Marche Verte, cette exposition cherche à mettre en lumière les significations profondes de cet événement immortalisé par des photographies.

Elle montre aussi l’attachement indéfectible du peuple marocain au glorieux Trône Alaouite et sa mobilisation en faveur du parachèvement de l’intégrité territoriale du Royaume.

Dans une déclaration à la MAP, la directrice du portail national et de la documentation au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Nisrine Souissi, a indiqué que cette exposition rassemble des photographies qui racontent les différentes étapes marquant la Marche Verte qui a mobilisé 350.000 participants et participantes.

Outre les photographies exposées, cet événement est marqué par la projection d’une capsule vidéo montrant le formidable essor des provinces du Sud dans tous les domaines, a-t-elle ajouté.

Pour sa part, le directeur régional du département de la Communication, Mohamed Rehane, a souligné que cette exposition vise à associer les citoyens dans les célébrations de cet événement mémorable.

Il a fait savoir, dans une déclaration similaire, qu'outre Casablanca, cette exposition est organisée simultanément à Laâyoune, Agadir, Marrakech, Rabat, Errachidia et Al Hoceima. L’occasion pour les visiteurs de voir et revoir les grands faits marquant cette Marche Verte sans précédent ainsi que les visages de certains participants et certaines participantes qui ont répondu dans un élan patriotique et dans la ferveur à l’appel de feu SM le Roi Hassan II.



Prix



Le dramaturge marocain Ahmed Sbiaa a remporté, mercredi à Amman, le Prix de la Fondation Abdelhamid Choumane de la littérature pour enfant, pour son œuvre "Le dromadaire d’Oussama", à l’issue d’un concours littéraire qui a connu la participation de 572 auteurs arabes.

Les 2ème et 3ème prix ont été décernés, respectivement, aux écrivaines Intisar Abdel Moneim Mahrous Hussein (Egypte), pour son roman "Le garçon allemand en vacances" et Alia Ahmad Amar Abdallah (Algérie) pour son œuvre narrative "Lune dans la cave à livres".

Dans une déclaration à la MAP, M. Sbiaa, également scénariste, a fait part de sa joie pour cette récompense qui constitue "une étape charnière dans son parcours créatif", notant que son œuvre explore l'espace du désert, avec ses reliefs, son environnement et ses traditions culturelles, sociales et humaines, à même de mettre en lumière les particularités esthétiques de ce cadre et ses idéaux qui en font un foyer de coexistence, de cohésion et de solidarité.

Relevant que son roman promeut les valeurs de solidarité, d'amitié, de sacrifice et d'altruisme, il a fait savoir que l’œuvre raconte l'histoire d'un enfant originaire de la ville d'Aousserd, au Sahara marocain, qui tente de sauver son dromadaire de la douloureuse habitude du marquage appliqué par les tribus pour distinguer leurs troupeaux dans les pâturages.

Outre ses oeuvres dans le domaine de la littérature pour enfants, M. Sbiaa compte également dans son répertoire des pièces théâtrales, comme il a été primé pour plusieurs de ses créations.

La Fondation Abdelhamid Choumane organise, depuis 2006, ce prix annuel destiné aux écrivains arabes et étrangers qui s'illustrent dans les genres littéraires du conte, la poésie, le roman, le scénario et le théâtre.