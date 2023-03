Coup d’envoi à Agadir du Championnat d’Afrique des nations de surf

03/03/2023

Le coup d’envoi de la première édition du Championnat d’Afrique des nations de surf, organisé par la Confédération africaine de surf et la Fédération Royale marocaine de surf, a été donné, mercredi à Agadir.



L’ouverture de cette manifestation sportive, qui se poursuit jusqu’au 5 mars courant à Taghazout (près d’Agadir), a été marquée par une cérémonie à laquelle ont pris part les représentants des pays africains participant à ces premiers "African Surfing Games".



La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence notamment du wali de la région de Souss-Massa, gouverneur de la province d’Agadir Ida-Outanane, Ahmed Hajji, du président du Conseil de la région de Souss-Massa, Karim Achengli, et du président de la Confédération africaine de surf et de la Fédération Royale marocaine de surf, Mohammed Kadmiri.



A cette occasion, le directeur technique de la Fédération Royale marocaine de surf, Mohamed Khilaji, a souligné que la première édition de cette compétition sportive africaine connaît la participation de surfeurs représentant, outre le Maroc, le Sénégal, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, le Madagascar, Maurice, le Burkina Faso et la République du Congo.

Il a espéré, dans une déclaration à la MAP, que les surfeurs marocains puissent réussir une belle prestation lors de cette manifestation sportive continentale.



Cette compétition réunit des surfeurs du continent africain pour concourir dans diverses catégories, notamment surf open, surf femmes et juniors (garçons et filles).



Le Championnat d’Afrique des nations de surf est l’événement le plus important du calendrier du surf africain, offrant aux surfeurs de toutes les nations la possibilité de montrer leurs compétences et leurs talents sur la scène internationale.



La compétition contribuera à accroître la visibilité du surf en Afrique et conduira au développement de ce sport dans de nombreux pays du continent. L’enjeu est majeur d’autant plus qu’elle marquera un jalon essentiel dans la reconnaissance de la Confédération africaine de surf par l’International Surfing Association (ISA).

Divers

Botola Pro D1

L’ASFAR ne lâche rien



L'Association sportive des FAR a dominé l'Union Touarga (3-0) à l'occasion de la 18e journée de la Botola Pro D1 "Inwi", mercredi au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

L'AS FAR a débloqué le compteur dès la 5e minute grâce à un but de Zakaria Fati. Elle a ensuite creusé l'écart par le Biais d'Ahmed Hammoudan à la 9e minute et un but de Lamine Diakite à la 20e minute.



Au terme de ce match, les Militaires occupent la première place du classement avec 40 points, alors que l'Union Touarga, 25 points, demeure à la huitième place.

Lors de la prochaine journée, l'AS FAR se déplacera chez le Difaâ d'El Jadida, tandis que l'UTS jouera à domicile contre le Moghreb de Tétouan.



A propos de cette 19ème journée, le premier match au programme aura lieu ce soir à partir de 18h15 au complexe sportif de Fès entre le MAS et le FUS.



Futsal

L’EN U23 bat son homologue irakienne



La sélection marocaine U23 de futsal s’est imposée face à son homologue irakienne sur le score de 5 buts à 2, mercredi en match amical disputé à la salle couverte du Complexe Prince Moulay Abdellah de Rabat.



Soufiane Chaaraoui, auteur d’un doublé, Khalid Bouzid, Youssef Jaouad et Soufiane Bourite ont inscrit les réalisations du Maroc.



Les Irakiens ont réussi à réduire l’écart par le biais de Faiçal Sami et Riad Ghait.

Cette confrontation est la première entre les deux sélections qui devaient se retrouver hier pour un second match.