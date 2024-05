Coup d'envoi à Agadir de la 4è régate internationale SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan

09/05/2024

Le coup d'envoi de la 4ème régate internationale (série Optimist), baptisée du nom de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, a été donné mercredi soir à Agadir, à l’initiative du Yacht Club de la capitale du Souss.



Initiée sous le signe, "La voile et le pari de l'économie bleue", cette compétition internationale connaît la participation de quelque 100 véliplanchistes.



Dans une déclaration à la MAP, le président du Yacht Club d'Agadir, Ahmed Benoueden, a souligné que cet évènement sportif qui se poursuivra jusqu'au 11 courant, est marqué par la présence de véliplanchistes représentant le Maroc, la France, l’Espagne, la Tunisie, l’Egypte, les Emirats Arabes Unis, l’Irak, le Koweït, le Qatar, le Kazakhstan, la Hongrie, l’Italie et la Libye.

Et d'ajouter que cette compétition dont la première édition s’est déroulée en 2014, vise à contribuer à la promotion du rayonnement de la ville d'Agadir sur les plans touristique et sportif.



Cette manifestation est organisée sous l’égide de la Fédération Royale marocaine du yachting à voile, en coopération avec la wilaya de la région Souss-Massa, la préfecture d'Agadir Ida-Outanane, le Conseil de la région Souss-Massa et le Conseil communal d’Agadir.