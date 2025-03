Côte d'Ivoire : Prêt de 27 millions de dollars US de l’IFC au Groupe Addoha pour renforcer l’offre de logements abordables

14/03/2025

La Société financière internationale (IFC), relevant de la Banque mondiale, et Addoha-Côte d’Ivoire (CI), filiale du promoteur immobilier marocain Douja Promotion Groupe Addoha, ont scellé, lundi à Abidjan, un partenariat destiné à renforcer l’offre de logements abordables dans ce pays de l’Afrique de l’Ouest.



Ce partenariat porte sur un prêt en monnaie locale, d’un montant équivalent à 27 millions de dollars US octroyé par la Société financière internationale à Addoha-CI pour soutenir la construction et la livraison de 5.600 unités de logements abordables dans le Grand Abidjan.



A cette occasion, une cérémonie de signature d’une convention de partenariat unissant les deux parties a été organisée, en présence du chef du gouvernement ivoirien, Robert Beugré Mambé, de ministres ivoiriens, de l’ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire, Abdelmalek Kettani, du PDG du Groupe Addoha, Anas Sefrioui, ainsi que de cadres de l’IFC et de responsables du Groupe Addoha-CI.



En vertu de cette convention signée du côté marocain, par M. Sefrioui, et du côté de l’IFC, par M. Sergio Pimenta, vice-président de l’IFC pour l’Afrique, un total 4.600 unités seront consacrées à des acheteurs à revenu moyen/inférieur et environ un millier d’unités pour des acquéreurs à bas revenus, rapporte la MAP.



Plus de 23.000 personnes devraient bénéficier d’un accès à un logement de qualité, ce qui contribuera à remédier au déficit en logements auquel fait face la Côte d’Ivoire en particulier dans la région du Grand Abidjan.



M. Beugré Mambé a salué «une avancée décisive» dans le secteur de l’immobilier en Côte d’Ivoire et en Afrique, notant que son pays ne se limite pas à construire des logements, mais façonne un cadre de vie moderne et inclusif, consolidant ainsi les bases d’une nation prospère et solidaire où l’accès au logement devient un levier de croissance économique et de bien-être social.



Le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, s’est félicité de l’implication exemplaire de la Société Addoha dans les efforts menés par son pays en matière de logements, estimant qu’avec des partenaires de cette qualité, « nous parviendrons à atteindre nos objectifs et à relever les défis de ce secteur stratégique pour notre économie ».



Pour sa Part, Anas Berrada, directeur général d’Addoha-CI, a fait savoir que le Groupe a adopté un modèle de coopération fondé sur des valeurs de solidarité, de complémentarité et d’ambition commune pour l’émergence du continent africain, relevant que c’est dans cet esprit que l’action du Groupe en Côte d’Ivoire s’est inscrite avec détermination dans un schéma alliant co-développement et dimension sociale. Et de poursuivre que la Côte d’Ivoire est un pays avec lequel le Maroc a été toujours lié par des relations de fraternité et de coopération et ce, dans tous les domaines.



Tout en rappelant que le Groupe Addoha est engagé dans le cadre du programme présidentiel de construction pour la réalisation de 30.000 unités, M. Berrada a relevé que le Groupe a dépassé la barre des 5.000 unités livrées à travers quinze programmes immobiliers et ce, au profit de différentes catégories socio- professionnelles.



De son côté, M. Pimenta a fait savoir que cet investissement témoigne de la détermination de l’IFC à soutenir le développement durable et à améliorer les conditions de vie en Côte d’Ivoire, notant qu’«en mobilisant des investissements privés, nous contribuons à combler le déficit croissant d’offre de logements pour les ménages à revenu faible ou moyen et à favoriser le développement socio-économique du pays.



Par ailleurs, le vice-président ivoirien, Tiémoko Meyliet Koné, a reçu en audience le PDG du Groupe Addoha, Anas Sefrioui, accompagné de responsables dudit groupe.