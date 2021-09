Cosumar améliore son chiffre d’ affaires

07/09/2021

Le chiffre d’affaires (CA) consolidé de Cosumar s’est élevé à plus de 4,38 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2021, soit une hausse de 2,9% par rapport à la même période de l’année précédente. Cette amélioration est tirée principalement par l’augmentation du volume des ventes locales, qui affiche une progression de + 5,7%, tout en maintenant le volume des ventes à l’export au même niveau de l’année précédente, explique le groupe dans un communiqué financier. L’endettement net durant ce premier semestre s’est établi, quant à lui, à 1,43 MMDH, en baisse de 184 millions de dirhams (MDH) par rapport à fin décembre 2020, précise la même source. En outre, les investissements comptabilisés au cours du premier semestre 2021 se sont élevés à 189 MDH, concernant principalement la mise en place de nouvelles capacités de stockage de sucre brut ainsi que la poursuite des mises à niveau et maintenance de l’outil industriel. Et de noter que les campagnes betteravières ont démarré comme prévu au début du deuxième trimestre 2021 dans des conditions difficiles dues aux mauvaises conditions climatiques. Quant à la campagne cannière, elle s’est poursuivie dans des conditions normales. Le groupe souligne également que, depuis le début de l’année 2021, les ventes du sucre dans le marché domestique sont revenues à un contexte normatif d’avant la pandémie en augmentation par rapport à 2020.