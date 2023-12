Cosumar: Le CA dépasse 7,6 MMDH à fin septembre 2023

Le chiffre d’affaires (CA) consolidé du Groupe Cosumar a atteint plus de 7,6 milliards de dirhams (MDH) à fin septembre 2023, en légère baisse de 3% par rapport à la même période de l’année précédente.



Cette évolution s’explique par le retrait des volumes de ventes disponibles à l’export, précise l'opérateur sucrier dans un communiqué sur ses résultats financiers au 30 septembre 2023.



Pour ce qui est de l’endettement net du Groupe, il s’établit à 1,79 MMDH à fin septembre, contre 985 millions de dirhams (MDH) à la même période de l'année 2022, impacté par la forte augmentation des cours de sucre brut à l’international en 2023.



Les investissements comptabilisés à fin septembre 2023 s’élèvent à 130 MDH, et concernent principalement la poursuite des mises à niveau et maintenance de l’outil industriel.



S'agissant des perspectives, le Groupe informe que les opérations de plantation de canne et de semis de betterave ont démarré dans tous les périmètres malgré les conditions climatiques difficiles et le niveau très bas de remplissage des barrages.



Cosumar continuera ses efforts pour la réussite du programme de plantation et de semis à travers la mobilisation de l’ensemble de l’amont agricole et le soutien des partenaires et administrations et la poursuite du déploiement des solutions favorisant la rationalisation de l’eau.



Le Groupe assure également de sa volonté de continuer à œuvrer pour contribuer durablement à la souveraineté alimentaire du pays et à déployer tous les efforts pour assurer un approvisionnement normal du marché national en sucre.