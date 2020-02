Coronavirus: La Chine en mal de lits

06/02/2020

La Chine accélère ses efforts pour remédier à l'insuffisance criante de lits d'hôpitaux à l'épicentre de l'épidémie de pneumonie virale, dont le bilan a dépassé jeudi 560 décès, tandis qu'ailleurs en Asie se renforçaient de drastiques mesures de quarantaine.

Plus de 28.000 personnes sont désormais atteintes du nouveau coronavirus à travers la Chine, tandis qu'à l'étranger, où une vingtaine de pays sont touchés, 20 cas de contamination ont été identifiés sur un navire de croisière maintenu à l'isolement au large du Japon.

Deux semaines après la mise en quarantaine de facto de la ville de Wuhan puis d'une grande partie de sa province, le Hubei (centre), d'où s'est propagée l'épidémie, le système de santé local reste débordé par l'afflux de patients.

A Wuhan, un hôpital de fortune de 1.000 lits, construit en dix jours, a accueilli mardi ses premiers malades, et un second du même type, d'une capacité de 1.600 lits, devait entrer en fonctionnement jeudi.

Ailleurs dans la ville, les autorités ont annoncé la conversion d'une dizaine de bâtiments publics, dont des centres culturels ou des gymnases, en cliniques improvisées. La métropole de 11.000 habitants, où est apparu en décembre le nouveau virus sur un marché, connaît une "grave" pénurie de lits, ainsi que "d'équipements et de matériel", s'est désolé Hu Lishan, un haut responsable de la ville.

Dans le même temps, le groupe chinois de biotechnologie BGI annonçait jeudi l'entrée en service à Wuhan d'un laboratoire capable de traiter chaque jour plus de 10.000 tests de dépistage du virus.

Le bilan de l'épidémie s'élève à 563 morts en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao), où 28.018 cas de contamination ont désormais été confirmés, soit un bond de presque 3.700 en un seul jour, selon des chiffres officiels publiés jeudi.

Ailleurs, deux décès ont été imputés au coronavirus: l'un aux Philippines et l'un à Hong Kong, tandis qu'environ 200 cas de contamination étaient rapportés dans une vingtaine de pays.

Au Japon, 3.700 personnes de dizaines de nationalités différentes restent maintenues en quarantaine dans leurs cabines d'un bateau de croisière à Yokohama: le nombre de cas de contamination à bord a doublé jeudi, à 20, selon les médias japonais citant les autorités sanitaires.

Les organisateurs des JO de Tokyo, qui se tiendront du 24 juillet au 9 août, se sont de leur côté dits mercredi "extrêmement inquiets".

Alors qu'une grande partie des liaisons aériennes avec la Chine continentale demeurent suspendues, de nombreux pays musclent leurs mesures face à l'épidémie: le Vietnam est devenu le dernier pays en date à interdire l'entrée aux voyageurs arrivant de Chine.

L'Autriche, elle, a entamé jeudi des contrôles de température à l'aéroport international de Vienne pour les passagers en provenance de Pékin.

Sous pression, les autorités hongkongaises ont fermé la quasi-totalité des postes frontières avec le reste du pays et imposeront à partir de samedi une quarantaine de deux semaines à tous les visiteurs venant de Chine continentale.

L'Indonésie a interrompu mercredi ses liaisons aériennes avec la Chine, bloquant des milliers de touristes chinois sur l'île touristique de Bali.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé mercredi un appel de fonds de 675 millions de dollars (613 millions d'euros) pour contrer la propagation du virus.

"C'est beaucoup moins que la facture que nous devrons payer si nous n'investissons pas dans la préparation dès maintenant", a plaidé son directeur général, Tedros Adhanom Gebreyesus.

Le taux de mortalité du nouveau coronavirus, autour de 2%, reste cependant pour l'heure très inférieur à celui de l'épidémie du Sras (Syndrome respiratoire aigu sévère) qui avait tué 774 personnes dans le monde en 2002-2003.

En Chine, les mesures de confinement restent drastiques : plusieurs agglomérations de la province du Zhejiang (est) appliquent depuis mardi des restrictions aux déplacements à des dizaines de millions de personnes.

A Zhumadian dans le Henan, province limitrophe du Hubei, une personne par foyer seulement est autorisée à quitter son domicile... une fois tous les cinq jours. Des primes sont promises en cas de dénonciation de personnes venues du Hubei.

A Pékin, où les avenues restent quasi-désertes, de nombreux commerces restent fermés même après la fin des congés du Nouvel an lunaire. Les restaurants ont été sommés de refuser les réservations de groupes.

Conséquence de l'épidémie, l'économie chinoise pourrait être durablement plombée: dans de nombreuses provinces, la plupart des entreprises et usines resteront fermées jusqu'au 9 février au moins.

Le géant électronique taïwanais Foxconn, fournisseur clé de l'américain Apple, a indiqué jeudi que les ouvriers d'une de ses usines au Henan (centre de la Chine) seraient placés en quarantaine pour au moins une semaine.