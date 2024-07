Copa America: Le chaos de la finale pose des questions pour le Mondial-2026

16/07/2024

Les scènes de chaos lors de la finale de la Copa America dimanche soir à Miami ont soulevé de solides questions sur l'organisation du prochain Mondial de football qui se déroulera dans deux ans aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.



Le match opposant l'Argentine et la Colombie dimanche soir a tourné au fiasco pour les organisateurs, et le coup d'envoi a été donné avec 82 minutes de retard, les supporters des deux équipes s'amassant contre les portes du Hard Rock Stadium de Miami qui accueillait pour l'occasion 65.000 personnes.

Des supporters victimes de la chaleur ont aussi dû être évacués.



Les organisateurs ont déclaré que de nombreux supporters étaient venus sans billets, tentant de forcer le passage. Ce sont ces mouvements, ont-ils dit, qui ont causé l'engorgement des portes d'entrée.



Mais le dispositif de sécurité mis en place pour l'occasion n'était à l'évidence pas à la hauteur. "Je connais ce stade comme la paume de ma main, ça n'aurait jamais dû arriver", raconte à l'AFP, sous couvert de l'anonymat, un ancien employé du stade qui a lui aussi été bloqué deux heures aux portes du stade, dimanche soir.



"Si vous êtes inquiets par les armes à feu, ou les couteaux, il faut mettre en place un périmètre autour du stade pour vérifier en amont les billets et ne pas le faire au dernier moment juste devant la porte. Là vous aviez des enfants, des femmes, des gens qui avaient payé 20000 dollars leur billet, en train d'escalader les grilles" a-t-il déploré.



Beaucoup d'observateurs mettent effectivement en cause le dispositif d'accès aux stades pendant cette Copa America, organisée par la Confédération sud-américaine de football (COMMEBOL), et l'absence de périmètre de sécurité plus large autour des stades.



Le Mondial-2026, dont sept matches se dérouleront au Hard Rock Stadium de Miami, sera organisé par la Fédération internationale de football (FIFA) qui a, elle, pour habitude de mettre en place des périmètres de sécurité autour des enceintes lors des compétitions.



Mais l'échec de cette finale remportée par l'Argentine est un avertissement, selon l'ancien international américain, Alexi Lalas, devenu consultant pour Fox Sports: "Ce n'est vraiment pas une bonne image pour la COMMEBOL mais surtout pour notre pays à deux ans seulement du Mondial. Mais je n'ai pas de doute que nous, le Canada et le Mexique allons parvenir à résoudre ces soucis."



Quelques jours plus tôt, après le coup de sifflet de la demi-finale opposant l'Uruguay à la Colombie, une bagarre générale avait éclaté entre joueurs uruguayens et supporters adverses, ajoutant un élément aux dysfonctionnements remarqués lors de cette compétition.