Copa America. La Colombie étrille le Panama et se qualifie en demi-finale, l'Uruguay élimine le Brésil

08/07/2024

La Colombie a étrillé le Panama (5-0) samedi à Glendale (Arizona, Etats-Unis) pour se qualifier en demi-finale de la Copa America où elle devra affronter le Brésil ou l'Uruguay.

Le capitaine des Cafeteros, James Rodriguez a une nouvelle fois brillé en inscrivant un but sur penalty et en étant l’auteur de deux passes décisives.



De son cîoté, l'Uruguay a éliminé le Brésil 4 tirs au but à 2 (0-0). Rugueux, les Uruguayens ont commis 26 des 41 fautes du match, terminant la rencontre à dix après l'expulsion pour un tacle non maîtrisé de Nahitan Nandez sur Rodrygo (74e).

En l'absence de la star du Real Madrid Vinicius Jr., suspendu, le prodige brésilien Endrick (17 ans) a été titularisé à la pointe de l'attaque.



Endrick a fait mal aux défenseurs de la Celeste par ses dribbles et prises de balle, mais a été particulièrement ciblé par les défenseurs uruguayens.

e jeune attaquant a raté une opportunité à la 28e minute, hésitant trop entre le tir et la passe. A son tour, l'Uruguayen Darwin Nunez a raté une tête aux six mètres complètement seul (35e).



L'Uruguay de Marcelo Bielsa s'est accroché jusqu'à la séance de tirs au but, où le gardien Sergio Rochet a arrêté la tentative d'Eder Militao, avant de voir Douglas Luiz tirer sur le poteau.



Un arrêt d'Alisson face à Jose Maria Gimenez aura été insuffisant pour le Brésil, éliminé par un tir réussi de Manuel Ugarte.

L'Uruguay jouera mercredi en demi-finale contre la Colombie.