Copa America. L’Equateur élimine le Mexique et défie l'Argentine en quarts

02/07/2024

L'Equateur sera opposé à l'Argentine en quarts de finale de la Copa America après avoir assuré sa qualification dimanche grâce à un match nul (0-0) face au Mexique, lors de la troisième et dernière journée du groupe B. Le Mexique, qui avait battu la Jamaïque (1-0) lors de son premier match avant de s'incliner face au Venezuela (1-0), est éliminé.



Grâce à ce match nul et vierge qui la qualifie à la différence de buts (4 pts), l'Equateur a gagné le droit d'aller défier l'Argentine, jeudi à Houston, pour une place dans le dernier carré. Large vainqueur dimanche de la Jamaïque (3-0), et premier du groupe B avec neuf points, le Venezuela sera pour sa part opposé au Canada en quarts de finale, vendredi à Arlington (Texas).