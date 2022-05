Coopération maroco-québécoise: Signature d'une convention pour le financement de projets de recherche scientifique

26/05/2022

Une convention spécifique pour lancer un programme maroco-québecois de financement de projets de recherche scientifique a été signée, mardi à Rabat, entre le Centre national de recherche scientifique et technique (CNRST) et les Fonds de recherche du Québec (FRQ). Paraphée par Jamila El Alami, directrice du CNRST, et Rémi Quirion,scientifique en chef du Québec, cette convention porte sur les thématiques des sciences de la santé, des adaptations aux changements climatiques et de la gestion de l’eau. Elle intervient dans le cadre des efforts déployés conjointement par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation et le CNRST en faveur du renforcement des collaborations internationales et du rayonnement de la recherche scientifique marocaine à l'échelle internationale. C'est ainsi qu'un appel à projets conjoint sera lancé le 31 mai pour financer des projets de recherche scientifique, auquel a été réservée une enveloppe budgétaire de 1,35 million de dollars, du côté québécois, et de 9 millions du côté marocain, a précisé Mme El Alami dans une allocution à cette occasion. Cette convention spécifique est une première mise en œuvre de la convention-cadre signée en septembre 2021 entre le ministère, les Fonds de recherche du Québec et le CNRST, a-t-elle rappelé, relevant qu'elle traduit la volonté du CNRST de promouvoir davantage la recherche scientifique et l'innovation à travers la mise à disposition des enseignants chercheurs de nouvelles ressources et expertises pour porter de nouveaux projets innovants sur des priorités nationales. L'objectif ultime est de mettre les moyens nécessaires à la disposition de la communauté scientifique pour les encourager à développer davantage la collaboration scientifique, ce qui aura un impact direct sur la coproduction scientifique en termes de publications, de brevets déposés et délivrés, de thèses co-encadrées et soutenues, ainsi qu'en termes de création de la richesse à partir des résultats de la recherche scientifique, a-t-elle poursuivi. Cette coopération permettra, selon elle, de préparer une nouvelle génération de doctorants de classe internationale. De son côté, M. Quirion a souligné que cet accord, une première en Afrique du Nord pour les FRQ, vient renforcer les capacités des deux parties à répondre aux grands défis de société. Il a, en outre, affirmé que le renforcement de la coopération avec le Maroc, que "nous considérons comme une porte d'entrée vers l'Afrique", favorisera une plus grande ouverture sur le continent, notant que le cadre de cette coopération sera élargi dans l'avenir par des ressources matérielles et humaines supplémentaires, dans la perspective d'inclure d'autres thématiques et pays. La convention a été signée en marge d'une journée scientifique Québec Maroc, marquée par l'organisation de deux tables-rondes intitulées : "Stimuler les collaborations internationales en matière de recherche entre le Québec et le Maroc" et "L'innovation et la commercialisation de la recherche : Jeter des ponts entre le milieu de l'enseignement et l'entreprise au Maroc et au Québec". Les FRQ regroupent trois Fonds, Nature et technologies, Santé et Société et culture, tournés vers le soutien et la promotion de la recherche. Leur mission est de soutenir les projets de recherche, la mobilisation des connaissances et la formation des chercheurs, ainsi que d’établir les partenariats nécessaires à l’accomplissement de leur mission.