Coopération Maroco-Allemande-Danoise : Lancement d'un projet dans le domaine de l'eau au profit des populations des zones impactées par le séisme d'Al Haouz

29/01/2025

Le ministère de l’Équipement et de l'Eau, en partenariat avec l'Ambassade d'Allemagne et l'Ambassade du Danemark au Maroc, ont lancé lundi à Rabat, un nouveau projet de coopération dans le domaine de l'eau, placé sous le thème "Territoires durables - Modes de vies durables et résilients au Maroc".



Ce projet, dont le budget prévisionnel s'élève à 12 millions d'euros, vise à améliorer la disponibilité de l'eau et à stimuler le développement économique inclusif dans la région du Haut Atlas, fortement touchée par le séisme de septembre 2023.



Bénéficiant d'un cofinancement des gouvernements allemand et danois, ce projet, qui sera mis en œuvre par l'Agence de coopération allemande de développement (GIZ), a pour objectif de donner un appui aux territoires impactés par le séisme et de développer un mode de gouvernance innovant des ressources naturelles, à travers la mise en place du contrat de rivière de l'Ourika.



Il s’articule autour de quatre principaux axes, à savoir la gouvernance des ressources en eau, la reconstruction, la relance économique, ainsi que le développement des compétences nécessaires pour généraliser et reproduire les pratiques innovantes testées dans le cadre du projet. S'exprimant à cette occasion, le ministre de l’Équipement et de l'Eau, Nizar Baraka, a indiqué que, depuis le séisme de 2023 et en application des Hautes Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le gouvernement marocain a mis en œuvre une série d'initiatives visant à répondre aux besoins urgents des populations sinistrées, tout en adoptant une vision stratégique pour la gestion des ressources en eau.



Il a ainsi précisé que plusieurs mesures ont été déployées pour garantir la disponibilité de l'eau potable, renforcer les infrastructures hydriques et préserver les ressources naturelles essentielles à la vie des populations rurales, saluant les coopérations allemande et danoise pour leur appui au secteur de l'eau au Maroc, et notamment à ce projet.



Pour sa part, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Maroc, Robert Dölger a souligné la nécessité de mettre en œuvre, à travers ce projet, des approches d'adaptation intégrées menant à une amélioration des conditions de vie des populations locales tout en assurant la durabilité de leurs activités économiques, rappelant l'importance pour l'Allemagne de contribuer aux efforts communs d'adaptation au changement climatique.



De son côté, l'ambassadrice du Royaume du Danemark au Maroc, Berit Basse a relevé que les approches d'adaptation intégrées ainsi que les objectifs ambitieux du projet nécessitent des innovations tant sur le plan social que technique, notant que le Danemark se réjouit de contribuer, à travers ce projet, à l'amélioration des conditions de vie de la population locale ainsi qu'à la promotion des solutions fondées sur la nature.



Quant au directeur général de l'ANEF, Abderrahim Houmy, il a affirmé qu'il s'agit d'une initiative porteuse d'espoir et d'opportunités pour les régions affectées par le séisme et d'un engagement fort en faveur de la résilience des populations, de la gestion durable des ressources naturelles et de la lutte contre les impacts du changement climatique.



Dans ce sens, il a expliqué que le Maroc fait face à des enjeux environnementaux et hydriques majeurs, avec des phénomènes extrêmes exacerbés par les changements climatiques, se traduisant par une hausse des températures et une baisse des précipitations, ajoutant à cet égard que le séisme a rappelé l'urgence d'adopter des approches intégrées et résilientes pour reconstruire et protéger nos territoires, d'où la pertinence de ce projet qui s'inscrit parfaitement dans cette vision.



Pour la mise en œuvre concrète des initiatives du projet "Territoires durables - Modes de vies durables et résilients au Maroc", un contrat d'exécution a été signé par le directeur général de l’ingénierie hydraulique, Abdelaziz Zerouali, la cheffe du département Afrique du Nord de la GIZ, Doreen Fontaine et la conseillère technique principale du nouveau projet, Anne Chaponnière.



Une deuxième convention de partenariat a été également signée par le directeur de l'Agence du bassin hydraulique de Tensift (ABHT), Mohamed Chtioui, le directeur régional de l'ANEF de Marrakech Safi, Abdelaziz Hajjaji et Mme Chaponnière, consistant à définir les conditions et les modalités de mise en œuvre des activités du projet ainsi que les moyens à engager.