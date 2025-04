Convention de partenariat entre l’ISIC de Rabat et l’Ecole de journalisme Carlos Septién Garcia de Mexico

15/04/2025

Le directeur de l’Institut supérieur de l’information et de la communication (ISIC), Abdellatif Bensfia, et la directrice générale de l’Ecole de journalisme Carlos Septién Garcia de Mexico Analletzin Diaz Alcalà, ont signé vendredi 11 avril 2025 une convention de partenariat, en présence de l’ambassadeur du Maroc au Mexique Abdelfattah Lebbar.



Cette convention s’inscrit dans le cadre de l’ouverture constante de l’ISIC sur les modèles internationaux, y compris latino-américains, de formation en journalisme. Elle entend renforcer les relations académiques et professionnelles entre les deux institutions de formation journalistique au Maroc et au Mexique.



L’Institut supérieur de l’information et de la communication de Rabat, ainsi que son homologue, l’Ecole de journalisme Carlos Septién Garcia de Mexico, se sont engagés pour la réalisation des axes de coopération actés dans ledit partenariat. Un programme annuel d’activité et d’échange d’enseignants et d’étudiants a été élaboré par les deux institutions qui prévoient d’organiser ensemble le 1er forum Maroc-Mexique de formation journalistique et de communication.



Cet accord de partenariat, contribue également à la création d’occasions de rencontres culturelles et médiatiques entre les sociétés marocaine et mexicaine, et à stimuler les échanges à travers la mobilité et les productions communes des étudiants et enseignants des deux institutions signataires de cette convention historique.

Bouillon de culture

Vernissage



Le vernissage de l'exposition "Assilah's Art Seasons 2024" a eu lieu, samedi soir à la galerie du Centre Hassan II des rencontres internationales d'Assilah, en présence d'un parterre d'artistes, d'intellectuels et d'amateurs de l'art et de la créativité. Organisée dans le cadre de la session de printemps de la 46e édition du Moussem culturel international d'Assilah, cette exposition met en avant la collection d'art privée de la Fondation du Forum d'Assilah, qui a été créée grâce aux différents ateliers d'art organisés durant l'année 2024. L'exposition, qui se poursuivra jusqu'à mi-septembre prochain, donne à voir environ 60 oeuvres réalisées par de talentueux artistes issus de plusieurs pays, à savoir les Emirats Arabes Unis, le Bahreïn, le Royaume-Uni, l'Egypte, la France, le Sénégal, l'Espagne, la Syrie et le Maroc, ainsi qu'une vingtaine d'œuvres d'enfants réalisées dans le cadre de l'atelier "Talents du Moussem".

Parmi les artistes exposants figurent Sanae Sarghini Aida, Abdelkader Melehi, Abdessamad Bouyesramen, Tarek Faitah, Souhail Benazzouz, Sara Ahlaloum, Mustapha Alami et Saoussan Melehi du Maroc, ainsi que plusieurs artistes étrangers, dont Valérie Herbin (France), Flor Horjalez Francia (Espagne), Amy Célestine Ndione (Sénégal), Khaled Al Saai (Syrie/Emirats arabes unis), Ali Ali Sultan (Syrie/Espagne), Loubna Al Ameen (Bahreïn) et Nazli Mazkour (Egypte), dont les créations mêlent portraits, figures, paysages éclatants et natures mortes, plongeant les visiteurs dans un monde empreint de charme et de beauté, et où les arts plastiques se révèlent dans toute leur richesse et leur diversité.

Cette exposition invite ainsi le public à découvrir des peintures variées et colorées, qui sont l'œuvre de talentueux artistes de divers horizons et de différentes sensibilités.