Contrôle sur place : l’Office des Changes a effectué 353 enquêtes en 2023

13/08/2024

L’Office des Changes a effectué 353 enquêtes auprès d’opérateurs de différents secteurs d’activité en 2023.



Parmi ces enquêtes, 246 ont été effectuées dans le cadre du contrôle des sociétés relevant de divers secteurs d’activité (commerce, industrie, agroalimentaire, textile, service et NTIC, etc.), précise l'Office dans son rapport de gestion au titre de l'année 2023.



En outre, rapporte la MAP, 54 enquêtes ont porté sur le contrôle des sociétés de change de devises en matière d'activité de change manuel, et 53 enquêtes ont été effectuées sur la conformité des sociétés de change de devises au dispositif national de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), ajoute la même source.



Le rapport indique également que les principaux secteurs d’activité contrôlés cette année sont le secteur bancaire et les opérateurs de change manuel, représentant 39,38% des enquêtes, suivis par les personnes physiques avec 29,75% des enquêtes portant sur les avoirs à l’étranger.

Les autres secteurs ont représenté, quant à eux, 30,87% des enquêtes réalisées.