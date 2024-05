Contribution active du Maroc à la conclusion d'un nouveau traité de l'OMPI

26/05/2024

Le Maroc a apporté une contribution active au processus de conclusion d'un traité international sur la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels associés.



Intervenant lors d'une conférence diplomatique organisée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), qui s'est achevée vendredi à Genève, la délégation marocaine a souligné la contribution active du Royaume à cette action en cours depuis plusieurs années en vue de la conclusion de ce traité historique, le Maroc ayant œuvré durant sa présidence des Assemblées générales de l'OMPI en 2020 et 2021 pour encourager la relance des négociations à ce sujet.



Ainsi, le représentant permanent adjoint du Maroc à Genève, Abdellah Boutadghart, a estimé que les résultats de cette conférence constituent un pas important vers le renforcement du système de propriété intellectuelle dans la préservation des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés, qui ont été transmis de génération en génération et constituent un pilier fondamental du tissu culturel, social et économique du Royaume du Maroc.



Ces savoirs traditionnels, y compris les pratiques de l'industrie, de l'agriculture et de la technologie traditionnelles, sont l'un des fondements du développement, de la résilience et d'un avenir durable pour toutes les sociétés à travers le monde, a-t-il ajouté.



De l'avis de M. Boutadghart, "ce traité est sans aucun doute un outil pour renforcer le système des brevets et construire un système de propriété intellectuelle fort et inclusif. Loin d'être une fin en soi, il s'agit du début du renforcement d'un affluent important de ce système que nous nous efforçons tous d'atteindre".



A titre de conclusion, le diplomate marocain a espéré une "action coopérative collective et un engagement réel pour accroître la contribution de la propriété intellectuelle à la promotion de l'innovation, au transfert de technologie et à la protection des ressources génétiques et des savoirs traditionnels dans l'intérêt de tous".