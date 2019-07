Contrairement à Nicki Minaj, 50 Cent et Janet Jackson chanteront en Arabie Saoudite

Le royaume prévoit un investissement de 64 milliards de dollars dans le divertissement

19/07/2019 M.O

Le rappeur américain 50 Cent et la chanteuse Janet Jackson se produiront en Arabie Saoudite lors d'un festival, auquel l'artiste Nicki Minaj avait renoncé à participer en évoquant son soutien aux droits des femmes, ont annoncé mercredi les organisateurs. "Wow, wow, wow, 50 Cent va chanter en direct au Jeddah World Fest!", ont indiqué sur Twitter les organisateurs du festival qui se déroule depuis jeudi et pendant presque un mois à Jeddah, dans l'ouest de ce royaume ultraconservateur. La participation de la chanteuse américaine Janet Jackson est également confirmée. "Nous sommes impatients de voir cette icône incroyable à Jeddah!", se sont réjouis les organisateurs sur Twitter. La rappeuse américaine Nicki Minaj avait annoncé le 9 juillet qu'elle annulait son concert prévu à Jeddah, évoquant son "soutien" aux droits des femmes, à la communauté LGBTQ et à la liberté d'expression. L'annonce du concert de la star, connue pour ses chansons provocatrices et ses clips dans lesquels elle apparaît peu vêtue, avait suscité une tempête de réactions sur les réseaux sociaux de la part des Saoudiens les plus conservateurs. Selon certains médias saoudiens, dont le journal progouvernemental Okaz, l'annulation du concert avait été décidée par les autorités car il allait à l'encontre des "coutumes et valeurs" locales.

Le puissant prince héritier Mohammed ben Salmane dit vouloir une certaine libéralisation du royaume --qui se traduit notamment par l'ouverture de nouvelles salles de cinéma et la tenue de concerts ou de grands événements sportifs. En octobre 2017, le jeune prince affirme que son pays va renouer avec un islam "modéré et tolérant". "Nous n'allons pas passer 30 ans de plus de notre vie à nous accommoder d'idées extrémistes et nous allons les détruire maintenant".

L'Arabie Saoudite prévoit d'investir 64 milliards de dollars dans le divertissement avec des projets de construction de cinémas et d'un opéra -- pour lequel un accord est signé avec la France --, ainsi que de concerts d'artistes occidentaux. Après des premiers concerts en décembre 2018, les amateurs de musique goûtent au jazz en février à l'occasion d'un festival à l'hôtel Riyad Intercontinental et un opéra attire des foules à l'Université de Riyad. Le pays vient aussi d'accueillir sa toute première "Semaine de la mode", dans une version réservée à un public féminin.

L'Arabie Saoudite est tout de même régulièrement mise en cause pour sa répression des opposants. En octobre, le journaliste saoudien Jamal Khashoggi, critique du pouvoir, a été tué dans les locaux du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul par un commando d'agents venus de Ryad. Plusieurs rapports ont fait état de la responsabilité directe du prince héritier saoudien dans cet assassinat, ce qu'il nie.

Le royaume est aussi critiqué de longue date pour la façon dont il traite les femmes, qui sont légalement placées sous le contrôle de leur père, mari, frère ou même fils, même si elles ont récemment obtenu le droit de passer le permis de conduire.