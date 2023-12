Consulat mobile en faveur de la communauté marocaine de Saragosse

Le consulat général du Maroc à Tarragone a organisé, samedi, un consulat mobile à Saragosse, au cours duquel plus de 1.200 services consulaires ont été fournis aux membres de la communauté marocaine résidant dans cette ville et sa région.



Ce déplacement consulaire à Saragosse, qui se situe à 200 km de Tarragone, s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité menée par le consulat général du Maroc à Tarragone au profit de la communauté marocaine, conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et aux directives du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger.



A cette occasion, il a été procédé à la remise de documents personnels tels que les passeports biométriques, les cartes nationales d'identité électronique et les actes adoulaires. De même, une assistance personnalisée a été fournie aux usagers pour accomplir des démarches de nature administrative, sociale et notariale.



L’organisation de ce consulat mobile en collaboration avec plusieurs associations a été largement saluée par la communauté marocaine établie à Saragosse et sa région qui a réitéré son attachement à sa mère-patrie.