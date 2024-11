Construction : Les livraisons de ciment en hausse de 8,2% à fin octobre

27/11/2024

Les livraisons de ciment se sont renforcées de 8,2% au cours des dix premiers mois de 2024, contre une hausse de 6,9% un mois auparavant et un repli de 1,5% à fin octobre 2023, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).



Le secteur de construction a entamé le quatrième trimestre de 2024 avec une performance des ventes de ciment de 19,7% au cours du mois d’octobre, après une hausse de 3,7% un an plus tôt, précise la DEPF dans sa récente note de conjoncture.



Cette orientation favorable a été favorisée par la progression enregistrée dans l’ensemble des segments de livraison, notamment la distribution (+13,2%), le béton prêt à l’emploi (+41,5%), le préfabriqué (+26,1%), le bâtiment (+32,4%), l’infrastructure (+3,2%) et les mortiers (+19,7%), explique la même source.



Concernant le financement des opérations immobilières, l'encours des crédits à l'immobilier a augmenté de 1,9% à fin septembre 2024, atteignant plus de 307,5 milliards de dirhams (MMDH), contre une progression de 1,5% un an auparavant.



Cette évolution recouvre une consolidation de l’encours des crédits à la promotion immobilière de 7,5%, après +5,6% à fin août 2024 et un repli de 1,3% à fin septembre 2023, conjuguée à une amélioration de l’encours des crédits à l’habitat de 1,5%.