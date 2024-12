Construction : Hausse des ventes de ciment de 8,9% à fin novembre

26/12/2024

Les ventes de ciment, principal baromètre de l'activité de construction, se sont accrues de 8,9% au terme des onze premiers mois de 2024, contre une contraction de 1,4% un an auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).



Ces ventes ont progressé de 17,2% au cours des deux premiers mois du quatrième trimestre 2024, tirées par une bonne dynamique dans l'ensemble des segments de livraisons, indique la DEPF dans sa note conjoncture de décembre.



Cette évolution vient en consolidation d'une performance de 18,9% au T3-2024 et de 2,8% au T2-2024, contre une quasi-stagnation au 1er trimestre de la même année, fait savoir la même source.



Concernant le financement des opérations immobilières, l'encours des crédits à l'immobilier a atteint 308,5 milliards de dirhams à fin octobre dernier, en amélioration de 2%, après une hausse de 1,4% un an plus tôt, rapporte la MAP.



Cette progression s'explique, d'une part, par le renforcement de l'encours des crédits à la promotion immobilière de 7,7%, après un retrait de 1,7% l'année précédente, et, d'autre part, par l'accroissement de l'encours des crédits à l'habitat de 1,6%.