Consécration marocaine au Championnat arabe de handball des jeunes

Hanafi Adli : Le tournoi a été un succès à tous les niveaux

01/05/2024

Le président de la Fédération Royale marocaine de handball (FRMH), Hanafi Adli, a affirmé que le 6e Championnat arabe de handball des jeunes, organisé du 21 au 30 avril à Casablanca, a été un succès à tous les niveaux. Dans une déclaration à la MAP, il a souligné que le succès du championnat s'est manifesté non seulement dans l'organisation, mais aussi dans le couronnement de l'équipe nationale avec le titre, malgré la présence d’équipes qualifiées pour la Coupe du monde, à l’instar du Koweït et de l’Arabie Saoudite, classée 12e mondiale.



Il a relevé que le sacre des jeunes éléments nationaux était mérité, car ils sont actuellement classés au 18ème rang mondial et occupaient la troisième place au niveau africain, ajoutant que l’instance fédérale va accompagner cette catégorie à travers des stages de préparation pour en faire le noyau de l’équipe nationale « A » dans le futur.



Le président de l'Union arabe de handball, Fadel Al-Nimr, a, de son côté, salué le sacre arabe de l’équipe nationale, soulignant que tous les matches ont été marqués par un haut niveau technique, preuve en est la finale contre le Koweït, âprement disputée.



Il a exprimé ses remerciements au Royaume pour l'accueil chaleureux réservé aux délégations des pays participants, sans exception, depuis leur arrivée à l'aéroport, notant que cette édition s’est distinguée par son organisation. Il a également salué les efforts déployés par la Fédération Royale marocaine de handball pour faire de ce championnat un succès.



Le sélectionneur de l’équipe nationale de des jeunes, Karim El Bouhadioui, a exprimé sa joie du sacre de la sélection nationale, qui a redonné espoir au handball national, soulignant que les joueurs ont un avenir prometteur. Il a expliqué que les éléments nationaux ont affronté de grandes équipes qui ont disputé plusieurs compétitions au cours de cette année, contrairement aux joueurs de l’équipe nationale qui ont entamé leur préparation peu de temps avant le championnat et ont réussi à décrocher leur premier titre.



La sélection nationale de handball s’est adjugé le titre de la 6e édition du championnat arabe des jeunes, en s’imposant face à son homologue koweïtienne par 5 tirs au but à 4 (31-31 temps réglementaire et 4 prolongations), en finale disputée mardi soir à Casablanca.

La Tunisie a décroché la 3e place du podium après sa victoire en match de classement face à l’Arabie Saoudite (28-27).

Divers

Golf



La golfeuse marocaine Ines Laklalech a signé une remarquable performance à l'Investec SA Women’s Open en Afrique du Sud, en occupant la 5ème place, marquant ainsi son meilleur classement de la saison.

Grâce à cette performance, Ines Laklalech consolide son deuxième Top 10 de la saison et une 22ème place à l'ordre du mérite européen 2024.

La Fédération Royale marocaine de golf (FRMG) a rappelé que la golfeuse Maha Haddioui a réalisé, la semaine précédente, sa meilleure performance de la saison terminant 16ème ex aequo, avec un score de -3 lors du Joburg Ladies, tournoi du Ladies European Tour.



Cyclisme



Vainqueur de l'édition 2023, le cycliste marocain Achraf Doghmi est arrivé troisième de la première étape du 19 ème Tour international du Bénin, disputée mardi entre Boukoumbé et Djougou sur une distance de 125,800 km.

Outre Achraf Doghmi, qui prendra part aux JO-2024 (course sur route), les couleurs nationales sont défendues lors de cette compétition par Adil El Arbaoui, El Houçaine Sabbahi, Driss Alouani, Achraf Lakrimi et Anouar Rahmou, sous la houlette de l’entraîneur Mouhcine Lahssaini.

Lors de cet événement inscrit depuis 2022 au calendrier de l'Union cycliste internationale (classe 2.2), le Maroc participe aux côtés de 14 pays et équipes professionnelles d'Afrique et d’ailleurs, représentés par 67 coureurs.

Le programme de cette compétition, qui se déroule du 30 avril au 4 mai, comprend cinq étapes d’une distance totale de 646 km, avec comme épilogue le Grand Prix de Cotonou, capitale économique du Bénin.