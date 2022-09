Consécration intercontinentale pour l’EN de futsal

Après les titres africain et arabe

19/09/2022

L'équipe nationale de futsal a remporté, vendredi à Bangkok, le championnat continental de futsal 2022, en battant en finale son homologue iranienne (4-3).



Ce sont des Lions de l'Atlas extrêmement vifs qui ont entamé la rencontre sur un rythme élevé, multipliant les attaques contre le camp adverse. Le choix allait s’avérer efficace, les Lions de l’Atlas ouvrant la marque dès la 2ème minute du match suite à un tir de Youssef Jouad.



Sur la lancée de leur belle prestation depuis le début du tournoi disputé à Bangkok, les protégés de Hicham Dguig ont fait montre de tout leur talent offensif, clôturant la 1ère mi-temps sur le score de 2-0 suite à une réalisation remarquable du jeune Khalid Bouzid Stitou.

Ce n’est qu’en deuxième partie que l’Iran a réussi à marquer son premier but grâce à Saeid Ahmadabbasi, avant de rapidement égaliser sur un penalty de Hossein Tayyebi Bidgoli.



Piqués au vif, les Lions de l’Atlas réalisant le danger posé par une équipe iranienne beaucoup plus entreprenante en deuxième période, ont rehaussé le rythme. Ils ont réussi à décrocher un pénalty transformé avec brio par Ismail Ouaddouh. Cependant, les Iraniens n’ont pas baissé les bras. Et comme pour faire durer le suspense, ils réussiront à égaliser vers la fin du match par l’entremise de Hossein Tayyebi Bigdoli.



Les deux équipes se sont alors affrontées lors d’une première période de prolongation, durant laquelle les hommes de Hicham Dguig ont eu du mal à concrétiser les multiples occasions qu’ils se sont créées. Il aura fallu attendre la 2ème prolongation de l’extra time pour que l’équipe nationale trouve délivrance grâce à un but des plus remarquables de Youssef Jouad.



Face à une équipe iranienne accrocheuse, les Lions de l'Atlas se sont démarqués par un jeu coordonné et fluide, qui leur a permis de venir à bout d’un adversaire redoutable, dans une rencontre pleine de rebondissements.



"Nous sommes très contents d’avoir remporté ce championnat, qui vient couronner les efforts inlassables de l’équipe nationale", a indiqué Adil Habil, entraîneur-adjoint de l’équipe marocaine. Cette victoire a été possible grâce aux joueurs, qui ont fait preuve d’un esprit combatif et d’une concentration inébranlable tout au long de la rencontre, a précisé Habil dans une déclaration à la MAP.



"Décrocher ce championnat est d’autant plus important puisque nous l’avons remporté à l’issue d’une rencontre avec un adversaire de taille, l’Iran, 6e mondial et meilleure équipe en Asie", a-t-il ajouté, affirmant que l’équipe demeure déterminée à préparer les prochaines échéances.



Les Lions de l’Atlas ont fait honneur à leur statut d'équipe classée parmi les meilleures sur le plan international en remportant ce tournoi continental amical, organisé par la Thaïlande en préparation du championnat d'Asie de futsal, prévu du 25 septembre au 20 octobre au Koweït.

Divers

Botola Pro D1



Voici les résultats et le programme de la troisième journée de la Botola Pro D1 de football:

UTS-ASFAR: 0-1

DHJ-SCCM: 1-0

MAS-JSS: 0-1

IRT-HUSA: 0-2

MCO-FUS: 0-0

NB: Les matches RCA-MAT, OCK-WAC et RSB-OCS devaient avoir lieu dimanche



Football



La sélection marocaine féminine U17 disputera deux matches amicaux face à son homologue portugaise, mardi et jeudi prochains au Portugal, indique la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Ces deux matchs, qui se joueront respectivement à Santarém (15h00) et Rio Maior (11h00), servent de préparation à la phase finale de la prochaine Coupe du Monde, prévue du 11 au 30 octobre prochain en Inde, précise un communiqué de la FRMF.

Lors du Mondial U17, l'équipe nationale évoluera dans le groupe A, aux côtés de l'Inde, pays hôte, du Brésil et des Etats Unis d'Amérique.



Triathlon



La ville d'Agadir abritera, du 23 au 25 septembre, le championnat d'Afrique de triathlon, qui se tiendra sous l'égide de la Fédération royale marocaine de la discipline.

Le Royaume sera représenté lors de cette manifestation sportive par 30 athlètes issus des catégories Elite, U13, U15, U17, U19 et U23, selon un communiqué de la Fédération.



Tennis



L'équipe nationale U14 de tennis a remporté le championnat d'Afrique, organisé au Togo, en double et en simple.

Les joueurs marocains ont pris le meilleur sur leurs homologues du Togo, lors de cette compétition jouée sur surface dure, précise la Fédération royale marocaine de tennis.

La sélection marocaine se composait de Missoum Ali (championne d'Afrique en simple), du duo Missoum Ali et Nahdi Cherkaoui (champions d'Afrique en double), de Sila Achouri et Lina Biza.