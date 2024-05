Consécration des lycées “Al Khawarizmi” et “Les sportifs”

Championnat national scolaire de basket

15/05/2024

Les lycées "Al Khawarizmi" (garçons) et "Les sportifs" (filles) ont remporté, samedi, le Championnat national scolaire de basketball des moins de 18 ans, disputé à la salle Al Maghreb Al Arabi de Kénitra.



Le titre chez les garçons de cette compétition organisée, deux jours durant, par le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et du Sport, en collaboration avec la Fédération Royale marocaine du sport scolaire, est revenu au lycée Al Khawarizmi de Safi (région Marrakech-Safi), après sa victoire face au lycée qualifiant "Ibn Al Haitham" de Nador (région de l'Oriental) par 51 à 48.



La troisième place de ce championnat initié en coordination avec l'académie régionale de l'éducation et de la formation de la région Rabat-Salé-Kénitra avec la participation d'équipes représentant les établissements scolaires qualifiés à l'issue des championnats régionaux, a été décrochée par le lycée qualifiant "Hassan II" de Rabat (région Rabat-Salé-Kénitra).



Côté filles, l'équipe du lycée "Les sportifs" d'Ain Sbaa Hay Mohammedi (région Casablanca-Settat) est montée sur la plus haute marche du podium, tandis que l'argent a été enlevé par le lycée "Sidi Mohammed Ben Abdellah" d'Essaouira (région Marrakech-Safi). Le lycée qualifiant Ibn Zohr de Ouazzane (région Tanger-Tétouan-Al Hoceima) a terminé au pied du podium.



En marge de ce championnat, marqué par l'organisation d'un hommage à des cadres académiques en reconnaissance des services rendus pour la promotion du sport scolaire, il a été procédé à la signature de la charte environnementale de ce championnat.