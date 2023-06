Consécration des établissements Chaouki Al Jirari et Oukba Ibn Nafiâ

Cérémonie de remise des prix du programme des écoles vertes

15/06/2023

La cérémonie remise des prix de la 2ème édition de la compétition inter-écoles, organisée par Casa Baïa dans le cadre du programme des écoles vertes, a eu lieu récemment au Centre culturel Al Hassani à Casablanca.



A cette occasion, Zineabiddine Mhal, responsable de sensibilisation et de consultation sociale à Casa Baia, a indiqué que “le programme écoles vertes est organisé par Casa Baia, sous la supervision de la commune de Casablanca, en partenariat avec l’Académie régionale d’éducation et de formation de la région Casablanca-Settat ». Ajoutant que «cette compétition qui a rassemblé 32 écoles publiques de différents arrondissements de Casablanca, a été organisée en deux phases: la première a vu la participation de 32 écoles pour qu’à la senconde, il n’en reste que 16 dont deux établissements scolaires se sont qualifiés à la finale, à savoir l’école Chaouki Al Jirari de Hay Mohammadi et l’école Oukba Ibn Nafiâ de Roches Noires »



Pour les organisateurs de cette manifestation, qui a connu la présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, l'objectif est d’instaurer une culture de préservation de la propreté de la ville dans l’esprit de la nouvelle génération. A l’issue de ce programme, les élèves reçoivent un diplôme qui leur confère la qualité d’ambassadeur de la propreté dans leur famille, leur quartier et leur ville.



La finale s’est déroulée sous forme d’une épreuve de 3 étapes: un Quiz, un jeu sur le tri et un autre sur le recyclage. Les deux équipes ont fait preuve d’un esprit de compétitivité et d’une grande maîtrise ainsi que de grandes compétences quant aux gestes écocitoyens. Ainsi, en fin de compte, les deux écoles Chaouki Al Jirari de Hay Mohammadi, et Oukba Ibn Nafiâ de Roches Noires terminent en pole position ex æquo.



Cette initiative a sensibilisé les enfants à la protection de l’environnement, de même que les chérubins ont appris qu’avec des gestes simples, ils peuvent préserver la propreté de leur ville et démontrer leur capacité à prendre l’initiative d’assurer la salubrité de leur environnement.



Hasna Bourhannou (Stagiaire)