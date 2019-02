Consécration de l'Espagnol Fernandez et de l’Italienne Stanco

GP international du Maroc 2019 de tir sportif

05/02/2019

Le tireur espagnol Munoz Fernandez s’est adjugé, le Grand prix international du Maroc-2019 de tir sportif (Trap), dimanche au club les Chênes de tir et de loisirs d’Elarjat, alors que l’Italienne Silvana Maria Stanco s’est imposée chez les dames.

Auteur d’un total de 45 points, l’Espagnol a devancé d’une unité l’Italien Lorenzo Prosperi Simone, tandis que l’autre Italien Erminio Frasca (34 points) a terminé troisième.

Après cette belle victoire, Fernandez s’est dit "très heureux" de remporter cette médaille, d’autant que le nombre élevé de champions mondiaux qui ont pris part à cette édition a rendu la partie "très compétitive".

L’Espagnol a tenu à remercier toute l’équipe ayant contribué au succès de cet événement, tout en exprimant le souhait de revenir très prochainement au Maroc pour participer à d’autres compétitions.

Chez les dames, Stanco a eu le dernier mot, avec un total de 46 points, quatre unités devant l’Espagnole Marin Galvez. L’Italienne Jessica Rossi (34 points) a complété le podium.

"Je suis très contente d’avoir gagné cette compétition", a déclaré Stanco à la MAP, à l’issue de sa victoire, faisant savoir que les tireuses en lice étaient très fortes et que la concurrence était farouche.

"Je me suis imposée en étant très calme. Quand j’avais des difficultés, je suis parvenue à rester concentrée", a-t-elle indiqué.

Un total de 222 tireurs, représentant quatre continents ont participé au Grand Prix international du Maroc de tir sportif-2019, soit le triple du nombre enregistré lors de l’édition précédente.

La FRMTS, sous la présidence de SAR le Prince Moulay Rachid, œuvre selon des programmes bien déterminés à promouvoir et à développer cette discipline au Maroc, en permettant de couvrir les différentes régions du Royaume avec actuellement 14 clubs répondant aux normes techniques et de sécurité pour la pratique de ce sport.