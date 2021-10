Consécration d’Aziza Raji et Rachid El Morabity

L’ultime étape de la 35ème édition du Marathon des sables sous le signe de la solidarité

10/10/2021

La sixième et dernière étape de la 35ème édition du Marathon des sables (MDS), parcourue samedi entre Jebel Irhfelt N’tissalt et Bou Dib sur 8,5 km a été dédiée à la solidarité avec la participation de 351 coureurs et des bénévoles.



Cette étape de solidarité non chronométrée mais qui reste sous le régime de l'autosuffisance alimentaire, a été marquée par la participation de sponsors, de familles et d'amis de marathoniens, dont la contribution financière permettra de récolter des fonds pour l'Association Solidarité Marathon des sables.



Ce rendez-vous sportif, qui réunit des concurrents d’une quarantaine de pays, constitue une occasion pour promouvoir les valeurs universelles de solidarité et pour défendre des causes nobles, notamment celle de l'épanouissement des enfants à travers les activités sportives.



Intervenant à cette occasion, le fondateur du Marathon des sables, Patrick Bauer, a fait savoir que cette étape de solidarité reflète les valeurs chères au MDS qui mène chaque année des campagnes en faveur des enfants, pour la promotion du sport, relevant que les actions de solidarité entreprises au sein du Centre sport éveil académie de Ouarzazate initié par la Fondation du Marathon contribuent à l'épanouissement des enfants et permettent de révéler leurs talents dans le domaine du sport.



Un nouveau centre a été construit à Ouarzazate suite à la mise à disposition par la province de la ville d’un terrain au profit de la Fondation, a indiqué M. Bauer, précisant qu’une piste d’athlétisme aux normes en vigueur et un terrain de football sont en cours d’aménagement pour soutenir les enfants, ainsi que leurs mamans qui bénéficient de formations au sein du centre pour créer des micros projets, notamment d’artisanat et de confection, dont les revenus profitent aux familles.



Le Marathon des sables est également une vitrine pour mettre en avant les actions menées par les participants à la faveur des causes qu’ils défendent, a-t-il souligné, ajoutant que ces associations bénéficient des supports de diffusion du MDS pour faire passer leurs messages, une diffusion qui a touché, chiffres à l’appui, 350 millions de personnes dans 50 pays lors de la 34ème édition.



La cérémonie de remise des prix aux gagnants de cette 35ème édition du Marathon des sables s'est déroulée, vendredi soir, au bivouac des concurrents.



Les Marocains Rachid El Morabity et Aziza Raji ont remporté cette édition du Marathon des sables. C'est la première fois depuis 2009, date à laquelle l’athlète marocaine Touda Didi et Lahcen Ahansal ont gravi la première marche du podium, que les Marocains s'imposent à la fois dans la compétition messieurs et celledames.