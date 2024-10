Connexions ferroviaires et autoroutières : Insuffisantes sans le soutien de projets structurants et sociaux pour un développement durable

11/10/2024

Le débat autour du raccordement ferroviaire et autoroutier entre Tanger et Tétouan remonte aux années 90, une période où des efforts ont été faits pour promouvoir l'idée de la « polarité Tanger-Tétouan » dans le cadre de l'aménagement du territoire national.



L'objectif de cette connexion était d'améliorer l'intégration économique et sociale des deux villes tout en leur permettant de jouer un rôle central dans le développement régional. La construction d'une liaison ferroviaire devait faciliter le transport des personnes et des marchandises, réduire la congestion routière, et stimuler les opportunités d'investissement, en particulier avec la montée en puissance de Tanger comme hub économique grâce à des projets tels que le port Tanger Med.



Au cours des discussions de l'époque, il a été également souligné que l'autoroute reliant les deux villes serait essentielle pour renforcer la communication rapide entre Tanger, Tétouan et d'autres régions du pays. Cela aurait rendu la région plus attractive pour les investisseurs et favorisé le développement touristique. Cependant, malgré l'inclusion de ces projets dans des plans nationaux à long terme, des obstacles financiers, techniques et administratifs ont freiné leur réalisation. De nos jours, la liaison ferroviaire reste en suspens, et la réalisation de l'autoroute constitue toujours un défi majeur pour améliorer les infrastructures dans la région.



Le projet de relier Tanger et Tétouan par une voie ferrée, voire une autoroute, rappelle l'intérêt des débats autour de l’aménagement du territoire, notamment lorsque Mohamed El Yazghi était ministre. Ces connexions auraient permis à Tétouan d'évoluer vers une véritable métropole et de partager avec Tanger des fonctions politiques, économiques et culturelles stratégiques. Cette coopération entre les deux villes aurait renforcé leur rôle en tant que pôles hybrides et multiethniques, contribuant à organiser et structurer l’espace régional tout en générant d’importantes ressources économiques et sociales.



En somme, l'idée de faire des deux villes un bipôle illustre une volonté de valoriser les relations spatiales et de prendre en compte les dynamiques de production, d'innovation locale, ainsi que les dimensions sociales et institutionnelles. La connexion ferroviaire, dans ce contexte, s’inscrit pleinement dans une démarche de développement équilibré et intégré.



Accélérer la réalisation de la liaison ferroviaire entre Tétouan et Tanger serait de ce point de vue crucial pour renforcer la mobilité et l'intégration économique. Malgré les défis techniques et financiers auxquels ce projet est confronté, sa réalisation contribuera à réduire la congestion routière, à soutenir le mouvement touristique et commercial, ainsi qu'à améliorer les connexions entre des infrastructures vitales telles que les villes, les aéroports, les ports et les complexes sportifs. Cela stimulera la croissance économique, créera de nouveaux emplois et encouragera les investissements locaux et étrangers dans la région. De plus, ce projet facilitera le transport des marchandises et des personnes, renforçant ainsi l'intégration régionale et apportant un élan fort au développement durable.



La valeur de la liaison ferroviaire entre Tanger et Tétouan sera davantage décuplée si elle passe par les villes côtières comme Fnideq, M'diq et Martil. Cet itinéraire renforcera non seulement la mobilité entre les grandes villes, mais offrira également aux zones côtières, dotées d'un fort potentiel touristique, une plus grande opportunité de profiter de ce projet. Connecter ces villes au réseau ferroviaire augmentera le flux touristique, revitalisera les activités économiques locales et créera de nouvelles opportunités d'investissement, ce qui accroîtra la rentabilité du projet et son impact positif sur le développement économique et social.

La liaison ferroviaire entre Tanger et Tétouan arrive à point nommé pour donner un nouvel élan au développement régional.



L'annonce du projet par les médias nationaux et internationaux met en lumière son importance pour l'amélioration des infrastructures de transport dans le nord du Maroc. Ce projet, confié par l'Office national des chemins de fer (ONCF) à l'entreprise espagnole "Eneco", bénéficie d'une couverture médiatique positive. Avec un budget de 35 milliards de dirhams, il vise à renforcer la mobilité entre les zones côtières et à stimuler la croissance économique, touristique et commerciale de la région. De plus, une somme de 2,7 millions d'euros a été allouée aux études préliminaires, qui seront réalisées par la société marocaine "Innov Engineering."



Importance de la liaison ferroviaire entre Tanger et Tétouan dans le cadre de la préparation du Maroc pour la Coupe du monde 2030



Le projet de liaison ferroviaire entre Tanger et Tétouan coïncide avec les préparatifs du Maroc pour accueillir la Coupe du monde 2030 et repose sur des technologies de transport écologiques, notamment des trains électriques, pour promouvoir la durabilité environnementale et réduire les émissions de COD. Ce projet, divisé en quatre phases principales, couvre plus de 85 kilomètres de nouvelles lignes ferroviaires, augmentant ainsi la capacité de transport sur des distances moyennes à haute vitesse.



En outre, ce projet vise à renforcer les connexions entre les infrastructures clés de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, telles que les aéroports, les ports et les stades sportifs, facilitant ainsi les déplacements des voyageurs et des marchandises. Cela contribuera également à améliorer l'attractivité touristique et à stimuler les investissements dans la région. La liaison stratégique entre l'aéroport international de Tanger, le port Tanger Med et les stades sportifs s'inscrit dans une vision de développement intégré, renforçant les infrastructures pour soutenir la croissance régionale.



La nouvelle ligne ferroviaire entre Tanger et Tétouan constitue un tournant pour le développement global de la région. Elle renforce les infrastructures et soutient à la fois le développement économique et touristique. De plus, elle favorise l'intégration des différents secteurs en connectant des infrastructures vitales, en améliorant la mobilité et en établissant le lien entre développement des territoires et relations de proximité, dans le but de montrer comment l’approche par les proximités pourrait améliorer la compréhension des processus de développement territorial.



Vu sous cet angle, la compétitivité du territoire sera ainsi renforcée, et à laquelle s’ajouteront deux autres préoccupations : les questions d’attractivité, pour commencer, qui mettent en avant la capacité à attirer non seulement des activités productives mais également des touristes ou de l’économie résidentielle, et les problématiques de résilience enfin, qui doivent permettre aux territoires de survivre, de se perpétuer, et d’éviter la fuite des populations ou des compétences les plus importantes. Ce second aspect concerne la ville de Tétouan plus particulièrement.



La connexion ferroviaire entre Tanger, pôle économique et industriel majeur, et Tétouan, riche en patrimoine culturel et proche de zones touristiques importantes, apportera des avantages significatifs à ces deux villes. En réduisant les temps de trajet et en optimisant les déplacements des personnes et des marchandises, ce projet contribuera à désengorger le trafic routier tout en facilitant les échanges commerciaux. Il permettra également aux habitants de se déplacer plus rapidement entre Tanger et Tétouan, que ce soit pour des raisons professionnelles ou touristiques.



Le tracé de la ligne ferroviaire inclura plusieurs zones situées entre Tanger et Tétouan, améliorant ainsi la connectivité et la mobilité dans toute la région nord. Des stations et points stratégiques seront intégrés tout au long du parcours pour maximiser l'accessibilité et soutenir le développement régional.



Renforcer l'intégration touristique : Développer des synergies entre patrimoine culturel et modernité



La région nord possède un immense potentiel touristique, combinant des sites historiques, des plages magnifiques et des zones naturelles préservées. La nouvelle liaison ferroviaire facilitera l'accès à ces sites, renforçant ainsi le tourisme national et international. Les visiteurs pourront se déplacer aisément entre Tanger, Tétouan et d'autres villes côtières comme Asilah, M'diq, Fnideq, Chefchaouen et Oued Laou, ce qui augmentera l'afflux de touristes et stimulera les revenus économiques de la région.



La connexion ferroviaire entre Tanger et Tétouan dynamisera divers secteurs économiques, notamment les industries légères, l'artisanat et l'agriculture. Les zones autour de Tétouan et du Rif occidental, réputées pour leurs produits agricoles, bénéficieront d'un meilleur accès aux marchés et aux ports grâce à l'amélioration des infrastructures de transport, soutenant ainsi les exportateurs et renforçant l'économie locale.



L'intégration de ce projet dans un plan d'infrastructures plus vaste s'inscrit dans une vision globale du développement au Maroc, en harmonie avec d'autres initiatives telles que l'élargissement des autoroutes, la création de voies rapides, ainsi que le développement de centres logistiques et de zones industrielles. Cette synergie renforcera l'attractivité de la région pour les investisseurs, faisant du nord du Maroc un pôle majeur pour le commerce et la logistique à l’échelle régionale.



En conclusion, le projet de liaison ferroviaire entre Tanger et Tétouan dépasse la simple amélioration des infrastructures de transport. Il constitue un véritable levier pour le développement économique, social et touristique de la région, en se positionnant comme un pilier stratégique pour la croissance future de tout un territoire.



Renforcer la liaison entre Tanger et Tétouan permettra à celle-ci d’amplifier l’effet de ses grands projets d'aménagement et ouvrira la voie à un développement urbain durable et intégré



La ville de Tétouan dispose d'un potentiel immense pour le développement urbain et économique, notamment grâce à sa position stratégique et à son riche patrimoine culturel. Parmi les grands projets visant à soutenir cette dynamique figure l'aménagement des rives de l'Oued Martil, présenté à Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2015. Ce projet représente un tournant majeur pour faire de la région une destination touristique et économique de premier plan.



Certes, le succès de ce projet dépend de plusieurs facteurs essentiels, tels que la gestion du foncier, la simplification des procédures administratives et le renforcement des programmes sociaux dans des secteurs comme la santé, l'éducation, le logement et l’emploi, la réhabilitation de la médina, en tant que centre du tourisme culturel. Mais, le succès du projet en question dépend aussi de ses connexions avec une métropole telle que Tanger, et par ricochet, avec d’autres villes du Royaume.



L'aménagement des rives de l'Oued Martil vise à transformer les berges en espaces verts et parcs publics, créant ainsi un environnement propice à l'activité touristique et économique. Le projet inclut également la création d'infrastructures sportives et touristiques, ainsi que l'amélioration du réseau de transport, afin de relier Tétouan aux villes voisines, facilitant la mobilité et renforçant l'attractivité de la région pour les visiteurs. Se hisser au rang d’un projet structurant dépend néanmoins de la connectivité de la ville de Tétouan avec les territoires avoisinants, dont notamment la ville de Tanger.



Soutien à l'Agence d'aménagement de l'Oued Martil : Un modèle inspiré de la vallée du Bouregreg



Pour soutenir le projet de l'Oued Martil, il est essentiel d'apporter un soutien adéquat à l'Agence d'aménagement de cette zone, à l'image du rôle majeur joué par l'Agence de la vallée du Bouregreg dans la transformation des rives de Rabat et Salé. Les autorités doivent également simplifier les démarches administratives, notamment en ce qui concerne les licences et autorisations d'investissement, afin d'attirer les investisseurs nationaux et internationaux, qu'ils soient issus du secteur privé ou en partenariat avec des acteurs étrangers.



Programmes sociaux et développement global de Tétouan à l'horizon 2030



Outre l'aménagement urbain et la gestion du foncier, l'accent doit être mis sur le renforcement des programmes sociaux pour favoriser un développement global. Les secteurs clés tels que la santé, l'éducation, le logement et l'emploi doivent être améliorés pour que Tétouan puisse accompagner le développement des infrastructures prévues à l'horizon 2030.

• Santé : Il est crucial de construire de nouveaux hôpitaux et de moderniser les centres de santé existants pour offrir des soins de qualité à l'ensemble des citoyens. Les programmes de santé communautaire doivent également être renforcés, notamment en matière de prévention.

• Education : Tétouan doit développer des écoles exemplaires et étendre l'éducation technique et professionnelle pour répondre aux besoins du marché du travail en évolution. L'amélioration de l'accès à une éducation de qualité dans les zones rurales est également une priorité.

• Logement : Pour répondre aux besoins de la population, la construction de logements abordables et la restructuration des zones non aménagées sont essentielles. Il est également important de soutenir les programmes de logement pour les jeunes et de promouvoir des communautés résidentielles intégrées.

• Emploi et entrepreneuriat : La création de zones industrielles orientées vers les industries légères est une solution pour dynamiser l'économie locale. Des centres de soutien à l'entrepreneuriat et des programmes d'emploi ciblant les jeunes permettront de réduire le chômage et d'encourager l'innovation.

• Infrastructure et transport : La mise en place d'un réseau de bus écologiques, l'amélioration des routes et la construction de tunnels et de passages souterrains contribueront à organiser la circulation et à améliorer la mobilité urbaine.



Valorisation de la médina : Redonner vie au cœur historique de Tétouan à travers des projets innovants



La médina de Tétouan, cœur du tourisme culturel, doit être préservée et dotée d'une infrastructure touristique adaptée pour renforcer son attrait, tout en encourageant le tourisme national et international.

Le projet de tramway, inspiré des modèles de Casablanca, Rabat et Agadir, est une solution incontournable pour répondre aux besoins croissants de mobilité à Tétouan, exacerbés par la croissance démographique et l'approche des grands événements tels que la Coupe du monde. Il offrira des solutions de transport plus durables et efficaces.



Tourisme d'affaires et de congrès : Développer l'infrastructure pour attirer les événements internationaux



Ce secteur constitue un moteur essentiel de l'économie, attirant des professionnels en quête de partenariats et de nouvelles opportunités. Pour le développer à Tétouan, il est nécessaire de construire une infrastructure hôtelière de qualité et un palais des congrès moderne. En outre, une offre culturelle et de divertissement attractive, incluant des visites de la médina, est indispensable.



Aménagement de la corniche pour piétons et cyclistes : Renforcer l'attractivité urbaine avec des infrastructures vertes



La corniche de l'Oued Martil, avec ses espaces verts, ses installations sportives et de loisirs, et ses passerelles pour piétons et cyclistes, renforcera l'attractivité touristique et la qualité de vie à Tétouan. Ce projet participera au développement économique par la création d'espaces commerciaux, tout en offrant des emplois et en améliorant la mobilité entre les quartiers résidentiels et le centre-ville.



Manifestations et festivals : Faire de Tétouan une capitale culturelle à l'échelle nationale et internationale



Tétouan accueille de nombreux événements culturels et artistiques majeurs, tels que le Festival international du luth, le Festival international du cinéma pour les pays de la Méditerranée, le Festival national de théâtre et le Festival soufi. Ces manifestations reflètent la richesse culturelle de la ville et contribuent à sa renommée en tant que capitale culturelle du nord du Maroc. Elles renforcent également le dialogue interculturel et soutiennent le développement artistique et touristique de la région.



En conclusion, la région nord du Maroc, plus particulièrement la ville de Tétouan, se trouve à un tournant décisif de son développement. La réalisation de projets structurants tels que la liaison ferroviaire entre Tanger et Tétouan, les liaisons autoroutiers et les voix express, l’aménagement des rives de l’Oued Martil et la mise en place d’infrastructures modernes comme le tramway, sont des moteurs essentiels pour dynamiser l'économie locale, attirer des investissements et renforcer l'intégration régionale. Ces projets, associés à des réformes dans les secteurs de la santé, de l’éducation, du logement et de l'emploi, permettront de poser les bases d'un développement durable, tant économique que social. En favorisant une synergie entre tradition et modernité, en mettant en valeur le patrimoine culturel de la région et en améliorant la mobilité, ces initiatives offriront de nouvelles opportunités pour le tourisme, l'entrepreneuriat et le commerce.



Finalement, Tétouan pourra renforcer sa position en tant que pôle économique et culturel majeur dans le nord du Maroc. L'une des pierres angulaires de ce pôle économique et social, incarné par l'axe Tanger-Tétouan, est l'Université Abdelmalek Essaâdi, qui a joué un rôle central dans le développement de la recherche scientifique, de l'innovation et de la diffusion des connaissances. Dans une époque de plus en plus dépendante des ressources humaines qualifiées et créatives, cette université constitue un centre essentiel pour la formation d'individus capables de répondre aux besoins de la société et de contribuer à son développement, renforçant ainsi la position de la région aux niveaux national et international.



Par Mohamed Assouali

Membre du Comité d’arbitrage et d’éthique de l’USFP