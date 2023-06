Congrès national du secteur des ingénieurs ittihadis

12/06/2023

Le secteur des ingénieurs ittihadis tiendra son congrès national samedi prochain (17 juin 2023).



Et dans le cadre des préparatifs de ce congrès, le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a adressé des lettres aux groupes de travail du Bureau politique dans les régions, aux secrétaires régionaux et aux coordinateurs provinciaux, en vue d’envoyer les listes des ingénieurs devant prendre part à ce congrès.



A noter que Driss Lachguar, a affirmé, lors d’une réunion, tenue samedi 17 septembre 2022 au siège central du parti à Rabat, avec les secrétaires régionaux de l’USFP, en vue préparer la rentrée politique, que d'importants événements organisationnels auront lieu en 2023, tels que les congrès des avocats ittihadis, du Syndicat national des commerçants et des professionnels, du secteur syndical des ingénieurs, des pharmaciens, des médecins et autres secteurs professionnels ittihadis.