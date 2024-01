Congrès national du secteur des commerçants et professionnels ittihadis

06/01/2024

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a adressé une correspondance aux groupes de travail du Bureau politique, ainsi qu’aux secrétaires et coordonateurs des régions et provinces au sujet du Congrès national du secteur des commerçants et professionnels ittihadis.



Conformément aux résolutions du 11ème Congrès national et à la dynamique sectorielle du parti, le Premier secrétaire appelle à une adhésion efficace dans le chantier de la structuration du secteur des commerçants et professionnels ittihadis prévu au début du mois de février prochain. Et ce en fournissant les noms des militantes et militants opérant dans ledit secteur au niveau des régions et provinces dans un délai ne dépassant pas le 22 janvier 2024.