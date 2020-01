Congrès international pour l'efficacité et l'amélioration de l'école, du 6 au 10 janvier à Marrakech

07/01/2020

La ville ocre accueillera, du 6 au 10 janvier courant, la 33ème édition du Congrès International pour l'efficacité et l'amélioration de l'école, un événement phare organisé pour la première fois dans un pays arabe et africain.

Placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce conclave d'envergure internationale réunira plus de 1.000 participants issus de 65 pays, représentant des instances nationales et internationales, des organisations gouvernementales et non gouvernementales et s'intéressant au secteur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique.

Initié par le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le Centre marocain d'éducation civique, en coordination avec "le Congrès international pour l'efficacité et l'amélioration de l'école", ce Congrès s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des hautes Directives Royales qui érigent l'éducation en deuxième priorité nationale, ainsi que la mise en place des dispositions de la loi-cadre 51.17 qui définit les caractéristiques de l'école marocaine, et considère que sa réforme est une responsabilité partagée qui dépend des efforts concertés de tous, soulignent les organisateurs dans un communiqué.

Ce rendez-vous scientifique se propose, ainsi, d’étudier le rôle de l'école dans l'autonomisation des jeunes et les préparer à participer au développement social et économique de leur pays, et discuter des moyens d’amélioration des méthodes et des approches pour assurer les meilleures performances des établissements scolaires, ainsi que d’échanger les points de vue et les expériences liés à l'intégration des immigrés dans les systèmes éducatifs, ainsi que dans le tissu social.

L'organisation de ce congrès au Maroc, revêt une grande importance, vu qu’elle permettra notamment de présenter la stratégie du Royaume pour réformer son système éducatif et d'en discuter avec des experts de renommée internationale, précise le communiqué.

Ce Congrès vise également le partage d'expériences, avec diverses approches en matière de réforme éducative, ainsi que la promotion de l'image du Maroc en tant que destination pour les investissements et la consécration de la politique africaine du Maroc par sa présence non seulement en tant que partenaire économique, mais aussi en tant qu'acteur important dans le développement de l'éducation au niveau continental, à travers la participation de 20 pays africains dans cette édition.

Lors de ce Congrès, les débats s'articuleront autour de plusieurs axes : "Education et autonomisation des jeunes et leur qualification en vue de renforcer leur participation dans le développement social et économique et l’amélioration de la qualité dans les écoles et de mieux les préparer au monde professionnel", "Amélioration des pratiques pédagogiques", "Promotion des rôles des décideurs, des chercheurs et des praticiens dans le changement éducatif", "Promotion de l’enseignement des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques", "Orientation scolaire", "Leadership éducatif" et enfin "Education inclusive pour les migrants et les réfugiés".

Un autre axe sera consacré au "Renforcement de la gouvernance des établissements scolaires à travers le projet d’établissement", expliquent les organisateurs, avant de conclure qu'à travers plus de 460 communications, présentations, conférences, ateliers et tables rondes, cette édition vise le partage des bonnes pratiques entre les différents participants dans le domaine de l'amélioration de la qualité de l'éducation et de la formation.