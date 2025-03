Congrès américain : Une résolution en hommage à l’alliance historique et au partenariat stratégique entre le Maroc et les Etats-Unis

27/03/2025

Une résolution vient d’être introduite au Congrès américain en hommage à l’amitié historique et au partenariat stratégique liant le Maroc et les Etats-Unis, à l’approche de l’anniversaire de la commémoration de 250 ans du traité de paix et d'amitié en vertu duquel le Royaume a été le premier pays au monde à reconnaître les Etats-Unis d’Amérique.



Intitulée: "Reconnaissant l'amitié de longue date entre le Royaume du Maroc et les États-Unis d'Amérique", la résolution a été introduite à la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, par les congressmen républicain, Joe Wilson et démocrate, Bradley Schneider.



Le texte consacre l’engagement bipartisan à Washington en faveur du renforcement de l'alliance "historique et stratégique" entre les deux pays, de même qu’il reconnaît le rôle du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur de la paix et de la stabilité régionale.



"Considérant que le 1er décembre 2027 marquera le 250e anniversaire de la reconnaissance des Etats-Unis d'Amérique par le Royaume du Maroc, premier pays à l'avoir fait, marquant ainsi une étape importante dans l'une des relations diplomatiques les plus anciennes de l'histoire des Etats-Unis", lit-on dans le préambule de la résolution, qui rappelle que le 18 juillet 1787, les Etats-Unis ont ratifié le Traité de paix et d'amitié établissant des relations diplomatiques et commerciales officielles entre les Etats-Unis et le Maroc.



La résolution rappelle en outre que ce Traité "demeure la plus longue relation diplomatique ininterrompue de l'histoire des Etats-Unis", que le Maroc a "historiquement favorisé la coexistence religieuse, notamment en protégeant les communautés juives, et s'est engagé dans le dialogue interreligieux", et que les communautés maroco-américaines contribuent à la diversité culturelle des Etats-Unis.



Tout en soulignant que les deux alliés ont bâti un partenariat "multiforme fondé sur des intérêts stratégiques, économiques et culturels communs", la résolution soumise au Congrès relève que le Maroc "demeure le seul pays africain à avoir conclu un accord de libre-échange (ALE) avec les Etats-Unis et que, depuis la promulgation de cet accord en 2006, les échanges agricoles bilatéraux se sont développés".



Les auteurs de la résolution mettent aussi en avant la coopération bilatérale "étroite" en matière de sécurité régionale, de lutte contre le terrorisme et de coordination militaire, ainsi que dans les domaines de la non-prolifération nucléaire, de la lutte contre le trafic d'armes illicites et du renforcement des initiatives de sécurité régionale.



Mettant en exergue le rôle du Maroc en faveur de la stabilité régionale, dans le cadre no0tamment des accords d’Abraham, ainsi que la densité des relations maroco-américaines dans les domaines culturel, éducatif et humanitaire, la résolution affirme l'importance de ces relations pour la promotion des intérêts économiques et sécuritaires mutuels et "salue l'engagement du Maroc dans la diplomatie régionale, notamment sa participation aux accords d'Abraham".



La résolution soumise au Congrès encourage la poursuite de la coopération entre les Etats-Unis et le Maroc dans les domaines du commerce, de la sécurité, de la transformation numérique et de l'action humanitaire, reconnaissant les opportunités et les défis communs au sein du partenariat tout en soutenant les efforts visant à commémorer cette étape importante à l'horizon 2027, à la hauteur de l'importance historique et stratégique de l'alliance entre les deux pays.