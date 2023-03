Conflit au PO. Le Maroc condamne et rejette constamment tout comportement irresponsable qui pourrait être incendiaire ou avoir un impact négatif

24/03/2023

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita a souligné, mercredi à Rabat, que le Maroc a suivi avec inquiétude certaines déclarations de membres du gouvernement israélien comportant une provocation envers des pays arabes et les droits du peuple palestinien, soutenant que le Royaume "condamne et rejette constamment tout comportement irresponsable et toute attitude qui pourrait être incendiaire ou avoir un impact négatif".



S'exprimant lors d’un point de presse à l’issue de son entretien avec la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Olivia Ragnaghnèwendé Rouamba, M. Bourita a indiqué que le Maroc, sous la conduite de S.M le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, ne cesse d'affirmer que le dialogue et les négociations sont l'unique voie pour parvenir à une solution définitive à la question palestinienne dans le cadre du respect des droits légitimes du peuple palestinien d'établir son Etat aux frontières de juin 1967, avec Al Qods-Est pour capitale, vivant côte à côte, dans la sérénité et la coopération avec l'Etat d'Israël, notant que cette position est conforme à la légalité internationale, à l’initiative de paix arabe et aux résolutions du Conseil de sécurité.



Et de conclure que le Maroc "rejette constamment les actions unilatérales qui ne peuvent que nous éloigner de cette solution, et soutient toutes les initiatives qui inciteraient à l'apaisement pour trouver une issue conformément à l'approche de la solution à deux États comme convenu à l'échelle internationale".