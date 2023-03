Confirmation de la pérennité de l'esclavage dans les camps de la honte à Tindouf

Témoignages en direct, films et enquêtes

03/03/2023

L'esclavage est considéré comme l'un des dossiers tabous à l'intérieur des camps de Tindouf et que les pantins du Polisario s'efforcent toujours de cacher.

Bien que dans les camps de la honte, les séquestrés subissent toutes sortes de violations, d’humiliations et d’injustice, les personnes à la peau noire vivent une réalité encore plus amère et plus cruelle souffrant de toutes sortes de discrimination et d’exclusion.



Parmi les cas les plus flagrants d’esclavage dans les camps de Tindouf, il y a celui de Salem Ould Abdeen, qui a déclaré dans un court clip vidéo qu'il n’a pas pu avoir ses documents d'identité et être enregistré sous le nom de son vrai père par son "maître" (celui qui l'asservit).



Le jeune homme a révélé qu'il avait été menacé de mort et sévèrement battu parce qu’il a demandé justice, confirmant par la suite que son père géniteur devait payer une grande somme d’argent en échange de l’obtention desdits documents et de son affranchissement.



Ce n’est qu’un cas parmi tant d’autres dans les camps de la honte et dont personne n’ose parler. Ces derniers temps, de nombreux moyens ont été déployés pour dénoncer l'esclavage, y compris une initiative collective et des films documentaires qui ont joué un rôle prépondérant dans la révélation du phénomène de l'esclavage à l'intérieur des camps de Tindouf, dont le film documentaire "Stolen", une production australienne présentant un ensemble de témoignages sur la souffrance des victimes, qui a été primé dans de nombreux festivals internationaux. Ce documentaire a participé au Festival international du film de Melbourne, malgré les tentatives du Polisario d'empêcher sa projection.



Le réalisateur du film, "Voletta Ayala", s'est engagé à allouer une partie des revenus du film à un fonds spécial afin de contribuer à la réunification des familles souffrant d'esclavage et des pratiques discriminatoires dans les camps de Tindouf.



Ahmadou El-Katab