Conférence sur l'état des lieux du procès des mineurs dans le système de la justice

14/03/2022

La ville d'Oujda a accueilli, jeudi, une conférence régionale organisée par la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, sous le thème «L'état des lieux du procès des mineurs dans le système de la justice».



Cette rencontre, organisée en partenariat avec l’Ordre des avocats d’Oujda, est la troisième d'une série de conférences régionales sur «La justice des mineurs du point de vue du corps de la défense».



La conférence s’est tenue avec la participation de nombre d’intervenants dans le domaine de la justice des mineurs dans la région de l’Oriental, dont des magistrats, membres du parquet, officiers de la police judiciaire, cadres des établissements de protection de l’enfance et acteurs de la société civile.



Le but de cette rencontre est de mettre la lumière sur les expériences et les bonnes pratiques en matière de justice des mineurs, ainsi que d’examiner les causes des dysfonctionnements et les moyens de les surmonter. La conférence s’inscrit dans la mise en œuvre du programme «La justice des mineurs du point de vue du corps de la défense», élaboré par la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus dans le cadre du programme «Himaya», mené en partenariat avec l’UNICEF et avec le soutien de l’Union européenne, en collaboration avec les différents intervenants, notamment les Ordres des avocats dans les différentes régions du Royaume.



A travers cette initiative, la Fondation entend coordonner avec les différents secteurs publics et privés et les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des intérêts de l’enfant en situation de conflit avec la loi, en vue notamment d'harmoniser les interventions des différents acteurs et intervenants dans la justice des mineurs, en tant que système intégré auquel participent plusieurs organismes et institutions selon les lois et les procédures en vigueur au profit de ces catégories d’enfants.



Cette conférence prend en considération également le rôle essentiel et central du corps de la défense dans le domaine de la justice des mineurs, qui commence depuis le premier contact de l’enfant avec le système de la justice pour continuer tout au long de la procédure judiciaire.