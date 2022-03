Conférence organisée par le Secrétariat de l’USFP Hay Mohammadi-Aïn Sebaâ-Bernoussi et l’OSFI: Droits de femmes au Maroc, évaluation et questionnement

07/03/2022

Le secrétariat provincial de l’USFP, Hay Mohammadi, Ain Sebaâ et Bernoussi et l’Organisation socialiste des femmes ittihadies (OSFI) organisent une conférence nationale sur le thème « Les droits des femmes au Maroc, une étape d’évaluation et de questionnement », et ce à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Prendront part à cette conférence, Khadouj Slassi, Hanane Rihab et Atika Jebrou. La modération sera assurée par Atika Rachdi. Cette conférence aura lieu ce mardi 8 mars à 17 heures au siège du secrétariat provincial de l’USFP Hay Mohammadi, Ain Sebaâ et Bernoussi.