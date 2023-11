Conférence internationale sur l’intelligence artificielle et les environnements intelligents

25/11/2023

Les travaux de la 5ème édition de la Conférence internationale sur l’intelligence artificielle et les environnements intelligents (ICAISE 2023) se sont ouverts, jeudi à Errachidia, avec la participation de chercheurs, d’ingénieurs et d’experts issus d’une vingtaine de pays.



Placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette manifestation scientifique, organisée par la Faculté des sciences et techniques d’Errachidia, vise à mettre l’accent sur l’importance de l’intelligence artificielle et des environnements intelligents dans la promotion des objectifs de développement durable (ODD), notamment dans le secteur industriel.



"Nous sommes ici pour stimuler des discussions qui franchissent les frontières disciplinaires, mais aussi pour favoriser les synergies entre les secteurs public et privé.



Ensemble, nous pouvons façonner un avenir où l’intelligence artificielle contribue de manière significative à la résolution des défis mondiaux et à l’amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens", a souligné à cette occasion le vice-doyen de la Faculté des sciences et techniques d’Errachidia, Jaouad Foshi.



De son côté, le coordinateur du Comité d’organisation de cette conférence, Youssef El Farhawi, a indiqué que ce congrès rassemble des experts de renommée mondiale venus partager leur passion commune pour l’avancement technologique et l’exploration des possibilités infinies que l’intelligence artificielle offre pour améliorer notre vie quotidienne.



Le programme de cette conférence scientifique s’articule autour de 10 conférences plénières et 200 communications orales programmées en présentiel (120) et en visioconférence (80). Les travaux se focaliseront notamment sur l'intelligence artificielle, les environnements intelligents et leurs domaines d'usage, ainsi que sur les résultats des recherches pionnières en la matière.



Cette édition rassemble des experts, chercheurs et étudiants en provenance de : Maroc, Mexique, Grèce, Arabie Saoudite, Irak, Philippines, l’Inde, Nigeria, Tunisie, Indonésie, Liban, Canada, Italie, Emirats Arabes Unis, Pakistan, Qatar, Allemagne et Royaume-Uni.