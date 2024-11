Conférence d’Ahmed El Aked à la Faculté pluridisciplinaire de Khouribga

11/11/2024

Dans le cadre des activités universitaires destinées aux étudiants de doctorat, de master et de licence de la Faculté pluridisciplinaire de Khouribga relevant de l'Université Sultan Moulay Sleiman, le Département de langue, littérature et arts arabes et le Master en analyse du discours littéraire, en collaboration avec le Laboratoire de recherche appliquée en littérature, langue, art, représentations culturelles et formation doctorale : Littérature, langue et culture, accueilleront le Dr Ahmed El Aked qui donnera une conférence inaugurale sur les «Modes de discours et contextes de communication : Principes et mécanismes de la sémiotique des médias».



Cette conférence aura lieu le vendredi 15 novembre à 10h00 au théâtre des séminaires de la Faculté, située au quartier Zeitoun, boulevard 2 mars, Khouribga.