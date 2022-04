Conférence à Marrakech sur “La lecture entre motivation et continuité”

12/04/2022

"La lecture entre motivation et continuité, vers la construction d'un apprenant lecteur", est le thème d'une conférence organisée, récemment dans la cité ocre, à l'initiative de l'Académie régionale de l'éducation et de la Formation de Marrakech Safi. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la déclinaison des dispositions de la loi n°51-17 relative au système de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, et de la mise en œuvre du programme annuel des activités du projet de promotion de la vie scolaire, visait à insuffler une nouvelle dynamique à l’acte de lecture et à la chose culturelle à l'échelle de la région, et à renforcer la prise de conscience quant à la nécessité de la lecture en tant que levier de développement. Cette manifestation pédagogique, qui vient consolider et encourager l'acte de lecture au sein des établissements scolaires relevant de l’AREF de Marrakech-Safi, ambitionnait aussi de faire la lumière sur les différentes stratégies visant à renforcer la lecture, tout en intégrant les personnes en situation difficile en la matière. Dans une allocution à cette occasion, le directeur de l'AREF de Marrakech-Safi, Ahmed Karimi, a insisté sur la nécessité d’accorder de l’importance à la lecture au niveau des établissements d'enseignement eu égard à son impact sur les apprenants, rappelant, dans ce sillage, le programme national "Project de lecture pour tous". Evoquant les statistiques relatives à la participation de l'AREF de Marrakech-Safi au concours "Défi de la lecture arabe", M. Karimi a précisé que le nombre de participants cette année a dépassé 92.000 élèves et 1.329 établissements scolaires. De son côté, le directeur des curricula au ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement préscolaire et des Sports, Fouad Chafiki, a mis en avant la participation qualitative à l’échelle nationale au concours "Défi de la lecture arabe". Le responsable a relevé que le nombre d'élèves-lecteurs a atteint 1,5 million de participants, tandis que le nombre d’apprenants ayant réussi à lire plus de 50 livres s’est établi à plus de 200.000 lecteurs, soulignant que cette performance est le fruit de l'implication de toutes les parties prenantes et partenaires. Modérée par le poète et journaliste, Yassine Adnane, cette rencontre, qui a vu la participation d’un parterre d’acteurs pédagogiques et de professeurs universitaires, a été ponctuée par la projection d’un film institutionnel sur la lecture, produit par l’AREF de Marrakech-Safi avec la participation de 300 lecteurs, outre la signature d’un recueil d’une élève-poétesse.