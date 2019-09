Conduite par Driss Lachguar, une délégation de l’USFP rend visite à Mohamed Elyazghi

14/09/2019 T. Mourad

En guise de marque de reconnaissance et suite à l’appel ittihadi «Ouverture et réconciliation » lancé récemment par Driss Lachguar, une délégation du Bureau politique présidée par le Premier secrétaire a rendu visite jeudi 12 septembre à Mohamed Elyazghi, ancien Premier secrétaire du parti.

« Cette visite s’inscrit dans le cadre de la commémoration du 60ème anniversaire de la création de l’USFP. Nous avons invité Mohamed Elyazghi en tant que l’un des symboles et dirigeants historiques du parti à participer à la commémoration de cet anniversaire qui aura lieu le 29 octobre prochain», a déclaré Driss Lachguar à notre confrère Anwar Press en mettant l’accent sur l’amabilité de Mohamed Elyazghi qui a reçu les membres du Bureau politique dans sa résidence à Rabat.

Driss Lachguar a également souligné que ce dernier a exprimé sa volonté de prendre part à cette grand-messe. Selon lui, il présidera une séance de signature de son livre intitulé « Le Sahara, notre identité » et participera aux conférences qui seront organisées prochainement dans les régions ».

Le Premier secrétaire a, par ailleurs, souligné que cette visite a constitué une occasion pour se remémorer les souvenirs du parti et pour débattre de la situation du pays et des perspectives d’avenir que « nous souhaitons rayonnantes », a-t-il dit en substance.

Pour sa part, le président du Conseil national de l’USFP, Habib El Malki, a mis en avant le fait que cette visite a été un moment chaleureux, car il s’agit de la mémoire ittihadie et du rôle que l’un des dirigeants de l’USFP a joué.

« Cette visite est une obligation morale et une nécessité politique. Elle a sans aucun doute des significations multiples, car l’USFP de demain a rapport au présent et au passé », a tenu à préciser Habib El Malki, avant de souligner que le but de cette visite est de renforcer l’USFP dont les luttes visent à servir les intérêts de la Nation et à participer à l’édification du Maroc de demain.

Il convient de rappeler que l’USFP fêtera cette année le 60ème anniversaire de sa création.

Lors d’une conférence de presse organisée la semaine dernière, Driss Lachguar a déclaré : « Il est grand temps que la famille ittihadie s’unisse de nouveau ».

Il a, par ailleurs, mis l’accent sur la nécessité de s’ouvrir sur l’ensemble des compétences et cadres intègres imprégnés des idées progressistes.

Le dirigeant ittihadi a également tenu à rappeler que la conjoncture que traverse actuellement le Maroc appelle à « un renforcement de la crédibilité du travail politique, ainsi qu’à la synergie des compétences partisanes afin de réaliser des objectifs précis en phase avec les attentes du peuple marocain».