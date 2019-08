Condoléances

20/08/2019

Suite au décès du militant ittihadi et syndicaliste, Hassan Houss, survenu samedi dernier en sa demeure à Agadir, le Bureau politique de l’USFP présente ses condoléances les plus attristées à son épouse Fatima Ouhkouch, à ses fils Mohamed, Tarik et Jalal, à ses filles Siham et Houda, à ses frères et sœurs Jmiaa, Lahcen, Saadia, Zahra, Ahmed, Abdelatif, ainsi qu’à l’ensemble de la famille et amis du défunt. Puisse Dieu avoir l’âme du regretté en Sa Sainte Miséricorde.

Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.