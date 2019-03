Condoléances

16/03/2019

Nous avons appris avec affliction le décès de Fatouma Nourdine tante paternelle d' Amina Nordine. En ces douloureuses circonstances, nous nous associons au deuil de notre amie Amina, des enfants de la défunte Zhor, Nordine, Ahmed et Saïd et de la famille Nourdine, Akkaoui et Nokra. Puisse Dieu avoir la regrettée en Sa Sainte Miséricorde. À Dieu nous sommes et à Lui nous retournons