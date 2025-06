Concours officiel de saut d'obstacles

12/06/2025

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales, la Garde Royale organisera les 20, 21 et 22 juin à la carrière Hassan II au Méchouar à Rabat, le concours officiel de saut d'obstacles trois étoiles.



Ce concours connaîtra la participation des plus éminents cavaliers des clubs équestres nationaux affiliés à la Fédération Royale marocaine des sports équestres, indique un communiqué de la Garde Royale.



Cette manifestation sportive comprendra le déroulement de 19 épreuves dont le point d'orgue sera le prestigieux Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, prévu le dimanche 22 juin 2025.

Divers

Coupe d'excellence



Voici les résultats des quarts de finale de la Coupe d'excellence 2024-2025 (les équipes précédées de la lettre "q" sont qualifiées pour les demi-finales):

(q) UTS-WAC : 2-0

(q) WAF-RSB : 1-0

FUS-OD (q) : 3-4 t.a.b (1-1)

(q) Raja-CODM : 2-1



Stage de l’EN féminine



La sélection marocaine féminine de football est en stage de préparation du 11 au 19 juin, au complexe Mohammed VI de football à Maâmora (Salé), en prévison de la Coupe d’Afrique des nations prévue au Maroc.

A cet effet, le sélectionneur national, Jorge Vilda Rodriguez a convoqué 30 joueuses, écrit la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), sur son site web.

Voici la liste:

Gardiennes de but: Khadija Rmichi - Fatima Zahra Jabraoui - Hind Hassnaoui - Ines Arouaissa.

Défense: Hannan Ait Lhaj - Zeineb Radouani - Ghizlen Chahri - Sabagh Sghir - Aziza Rebbah - Nouhaila Benzina - Siham Boukhami - Yassmin Amrabet - Najat Belhabib.

Milieu de terrain: Soumaia Hadi - Ghizlane Chebbak - Najat Badri - Elodi Nakach - Anissa Lahmari - Salma Bougarch - Sara Kassi - Sanae Mssoudy - Imane Ghazouani - Imane Tourris.

Attaque: Fatima Tagnaout - Jad Nassi - Soukaina Ouzraoui - Ranya Boutibi - Imane Saoud - Btissam Jraidi - Kenza Chabil.