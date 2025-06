Concours officiel de saut d’obstacles de la Garde Royale : Ghali Boukaa remporte le GP SM le Roi Mohammed VI

24/06/2025

Le cavalier Ghali Boukaa, a remporté, dimanche, le Grand Prix SM le Roi Mohammed VI, comptant pour le Concours officiel de saut d'obstacles (CSO) 3 étoiles de la Garde Royale, qui s'est tenu à la carrière Hassan II au Méchouar à Rabat, sous le Haut Patronage de SM le Roi, que Dieu L'assiste, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales.



Montant "A Kyss", Boukaa (Etrier de Casablanca) a eu le dernier mot en match barrage avec un sans-faute en 44sec 75/100è, devançant le Lieutenant Yassine Laklach de la Garde Royale sur "Derek D'Altenbach" (51.41/0 point).



A l'issue de cette épreuve, le président de la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE), Moulay Abdallah Alaoui, a procédé à la remise du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI au vainqueur.



Par ailleurs, le cavalier Majid Djaidi s'est adjugé le Prix SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan. Auteur d'un sans-faute en 64sec 20/100è, Djaidi (Etrier de Casablanca), montant "Etoile De Berdil", s'est imposé devant Ali Al Ahrach sur "Real Music" (64.44/0 point), alors que la troisième place est revenue à Hicham Er-Radi, montant "Grand Cru De Conques" (66.29/0 point).



Organisé les 20, 21 et 22 juin, ce concours réunit les cavaliers les plus éminents des clubs équestres nationaux affiliés à la Fédération Royale marocaine des sports équestres.

Cette manifestation sportive comprend 19 épreuves dont le point d'orgue est le prestigieux Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste.